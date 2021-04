Presidente ejecutivo del Vida explica el porqué de la renuncia de Nerlyn Membreño

El presidente ejecutivo del Vida, José Almeida, ha salido al paso para explicar el porqué de la renuncia del entrenador Nerlyn Membreño tras la derrota 3-0 ante el Olimpia en la jornada 11 del Torneo Clausura 2021.

En palabras del directivo portugués, "lo que sé es que no se quedó agradado con la situación del equipo y como es un hombre de valor y serio decidió renunciar y yo la acepté".

"Ya se veía venir, hace tiempo que los resultados han sido un obstáculo esta temporada. Ahora tenemos que enfocarnos en ganar los tres partidos que vienen, el lugar del Vida tiene que ser en las instancias finales", agregó.

Finalmente, le consultamos por las "indiferencias" que indican que había tenido con el timonel, mismo casi que habría sido por la salida de Ramón Enrique Maradiaga, según la versión del propio Almeida, no ha interferido en sus labores con imposición.

"Él es quien debe hablar sobre eso, pero quiero decir de una vez por todas que jamás me meto en cualquier trabajo de los entrenadores, no fue así en el pasado (Ramón Maradiaga) y Nerlyn, él es una persona seria, adulta y responsable. Usted sabe los elogios que él me da, entonces es un disparate que se diga eso, yo no me meto en el trabajo de ningún entrenador, esa no es mi función, así que pido que terminen con esos rumores. Además, de ser una mentira grave, es una injusticia para mí", aclaró.

-¿Han impuesto jugadores?-, se lo consultó...

"No, eso es absolutamente falso, eso cuestiona al profesor Nerlyn y también al anterior, yo no impongo nada; ahora vienen entrenadores portugueses y si se tiene que cambiar algo se cambia, pero no impongo nada. Nerlyn es una persona de valor", respondió.

Tras esta noticia, Nerlyn Membreño fue anunciado por los cocoteros con el cargo de Secretario Técnico en el cual estará a liderando las reservas. Su relevo en el equipo lo hará el también portugués, Fernando Mira.

"Eso es la prueba que él no tiene problemas conmigo, se hará cargo de las reservas y de preparar un futuro para el Vida, pero no tendrá nada que ver con el equipo principal. Mira ya conoció al equipo, tiene ya varias semanas, conoce el club la ciudad y la forma de jugar en Honduras. Ya se habló con los jugadores y todos están disponible. Él entrenó 15 años en Portugal, tiene la experiencia y está capacitado".

Actualmente los rojos marchan en la tercera posición con 12 puntos a falta de tres jornadas para el cierre. La clasificación está en disputa junto a Honduras Progreso (12), Platense (12) y Marathón (10).