Echan al vigente campeón: Los cruces de cuartos de final de la Liga de Ascenso en el Clausura 2021

El Torneo Clausura 2021 de la Liga de Ascenso está llegando a su epílogo. Luego de superar las vueltas regulares y la etapa de octavos, ya van quedando establecidas la llaves de cuartos de final.

Han habido grandes sorpresas, como la eliminación del campeón vigente, Atlético Pinares, que quedó fuera a manos del Real Juventud de Mauro Reyes, y quienes anhelan con un regreso a Liga Nacional.

- Sueñan con volver a primera -



El Victoria, que es uno de los grandes favoritos dejó en el camino al modesto Boca Junior de Tocoa con un global de 3-1 y así se instaló en los cuartos de final del Clausura-2021.



En la otra llave el Real Juventud, dirigido por el experimentado Mauro Reyes, se deshizo del vigente campeón Atlético Pinares tras empatar 3-3 en el global pero por mejor posición en la tabla, clasifica y se medirá en los cuartos ante los lecheros del Victoria.





Social Sol, que no hace mucho estuvo en Liga Nacional, busca un nuevo ascenso. En la instancia de octavos dejó en el camino al Santa Rosa con un global de 4-2 y accedió a la siguiente fase.



Deportes Savio apagó las ilusiones del San Juan de Quimistán y sueña con regresar a Liga Nacional casi 10 años después. Se medirá frente a los comejamos del Social Sol en los cuartos de final. Los totoposteros igualaron en el global 2-2 pero por su posición en la tabla, selló la clasificación.



Por el otro lado del mapa, están clasificados Atlético Independiente y Lone FC, cuyos clubes esperan por el ganador de los cruces Inter/Olancho FC y Juticalpa/Génesis, respectivamente.

CRUCES DE CUARTOS DE FINAL (Ida y vuelta)

Victoria vs Real Juventud



Social Sol vs Deportes Savio



Atlético Independiente vs Inter/Olancho FC



Lone FC vs Juticalpa/Génesis