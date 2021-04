Araújo después de la derrota ante Motagua: "No fue una semana fácil, pero teníamos que venir a dar la cara"   

Una semana para el olvido para el Honduras Progreso, donde después de tres días de huelga se presentaron al partido ante el Motagua, donde fueron goleador 5-2.

Después del encuentro, el técnico Fernando Araújo, se pronunció al respecto y dejó claro que no estuvo en sus manos tener una buena preparación de sus dirigidos.



"Para nosotros no fue una semana fácil, pero teníamos que venir a dar la cara. Trabajamos con lo que pudimos y por lo que habíamos visto al rival, las cosas por un momento salieron bien, pero cometimos demasiados errores y ante un equipo que tiene jugadores de gran nivel y eso costó que nos llevamos un resultado muy largo a lo que vimos del partido y ahora nos vamos con las manos vacías", indicó.



Pese a la goleada, el timonel de los progreseños no quiso poner excusas por el marcador, ni el rendimiento que tuvieron sus pupilos en este compromiso.



"No hay que darle más vuelta, el resultado está claro y en cualquier diario mañana va salir Motagua 5-2 Honduras. Nos faltó preparar más el partido por eso días que fueron especiales desde nuestra llegada a Honduras".

Y agregó: "Yo nunca pongo excusas de nada, soy el responsable del equipo cada vez que se para en la cancha".



Araújo destaca que los suyos dieron una buena cara hasta cierto momento del partido, donde se mantuvieron en le pelea por el resultado.





"Esa semana especial no nos permitió entrenar con normalidad y como lo queríamos, pero sabíamos cómo el rival se nos iba a plantar, pero cometimos errores que nos costaron caro. Nos pusimos siempre en el partido en el 2-1, 3-1 e hicimos el segundo y las correcciones en el entre tiempo no se fueron dando.



Eso llevó que el resultado final fuera abultado, donde a mí parecer no hay tanta diferencia entre un equipo y otro en el marcador".

Además, aseguró que: "Buscarle la quinta pata al gato hoy no es bueno. Si hubiéramos ganado lo mismo te diría porque fue una semana especial, pero venimos y dimos la cara".



Y cerró diciendo: "Más allá de las equivocaciones tácticas nos permitió venir a plantear un partido de esta manera. Sabíamos lo que nos podía presentar el rival, ya cuando nos hacen el quinto gol el equipo se desordenó. Hay que cambiar la página y pensar en el partido que se viene ante el Olimpia".

