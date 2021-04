Presidente del Vida Luis Cruz anuncia que dio positivo al coronavirus en los Estados Unidos

El presidente del Vida, Luis Cruz reveló este domingo que dio positivo al coronavirus en Miami, Estados Unidos.

Cruz habló para HonduSports Ilustrada y detalló que lleva 10 días de haber resultado positivo con el virus, sin embargo, dejó en manifiesto que se encuentra estable con síntomas leves.

"Yo he sido uno de los que me he cuidado, tengo 10 días de estar con el virus, me siento bien, pero esto no se termina, tenemos que estar siempre con la mente en cuidarnos y cuidar a los nuestros", comentó.

Además, detalló que desconoce dónde o cuándo habría contraído el virus, puesto que usualmente suele cuidarse como corresponde con todas las medidas de bioseguridad.

"Siempre he actuado de la forma correcta usando mascarilla en los viajes, pero me contagié y no tengo la mínima idea de cómo pasó", soltó.

Finalmente, dijo que "Gracias a Dios estoy bien, mis hijos están bien, pero es una realidad que día a día estamos viviendo. Hoy estoy bien y queremos salir adelante".

Luis Cruz se someterá a nuevas pruebas en los próximos días para conocer sus nuevos resultados y según prevé, estaría arribando a Honduras el próximo viernes 17 de abril junto a representantes europeos que buscan fichar a un futbolista cocotero.

