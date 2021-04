Champions League: PSG buscan liquidar al Bayern Múnich y avanzar a las semifinales

El PSG busca el martes en París (1:00 P.M), en la vuelta de cuartos de final de 'Champions' ante el Bayern de Múnich, presentar su candidatura al título ante el actual campeón, tras haber mostrado la eficacia de su juego en la ida (2-3).

Te puede interesar: Dortmund dejó clara su postura con Haaland y Raiola, su agente, les envía contundente respuesta



Y lo tiene al alcance de la mano, y no solo en las de su sólido portero, Keylor Navas. Su dupla atacante Kylian Mbappé - Neymar ya causó estragos en Múnich (dos goles, el primero, dos asistencias, el brasileño) y si el conjunto muestra el rigor defensivo y la intensidad de la ida, podrá sacar de la carrera por el título continental al mejor equipo del torneo.



El desafío de los parisinos es de los que hacen época, además de cobrarse la revancha por la final perdida (1-0) contra los bávaros el año pasado, el PSG accedería a su segunda semifinal consecutiva, y la tercera de su historia.





En la rueda de prensa de este lunes, el entrenador argentino del PSG, Mauricio Pochettino aseguró que ve el partido al "50-50", aunque da al Bayern como favorito: "Para mí, el Bayern es el mejor equipo del mundo, hay que tenerles mucho respeto".



- Un Bayern tocado pero no hundido -

Enfrente, un Bayern debilitado por las lesiones de figuras como el delantero Robert Lewandowski (7 goles en Liga de Campeones esta temporada) y Niklas Süle, así como los positivos por covid-19 de Serge Gnabry y Marc Roca, tendrá que mejorar su acierto de cara a portería, dos goles tras doce tiros a puerta en la ida



Aunque el entrenador de los bávaros Hansi Flick pueda contar con un once de salida de garantía, con la vuelta anunciada este lunes de Leon Goretzka y Lucas Hernández, las ausencias hacen que apenas tenga sustitutos en el banco.



Con tres jugadores de la reserva en el campo, Flick aprovechó los siete puntos de ventaja que tenía sobre el segundo clasificado, el Leipzig, para dar algo de respiro a titulares como Benjamin Pavard, David Alaba y Leroy Sané, que solo jugaron en la segunda parte contra el Unión Berlín (1-1).



El motor del centro del campo del Bayern, Joshua Kimmich, se mostró con confianza este lunes en una entrevista publicada en la página web del club, afirmando que: "Vamos a pasar, ya que somos mejor equipo".

LEER MÁS: Aunque les duela: ¿Por qué Keylor Navas es el mejor portero de la Champions, por encima de Ter Stegen y Neuer?



Derrotados por 2-3 en casa el miércoles pasado en el partido de ida, el actual campeón tendrá que ganar por dos goles de ventaja (o por 4-3 o 5-4) para continuar su aventura.



"En la ida, fuimos el mejor equipo, aunque el resultado no lo reflejara, desgraciadamente", aseguró Kimmich en esta entrevista.



- Posibles equipos iniciales.



París SG: Navas - Dagba (o Florenzi), Danilo, Kimpembe, Diallo - Gueye, Paredes - Di María, Neymar, Draxler - Mbappé. DT: Mauricio Pochettino (ARG)



Bayern Munich: Neuer - Pavard, Boateng, Hernandez, Davies - Kimmich, Alaba - Sane, Müller, Coman - Choupo-Moting. DT: Hansi Flick



Árbitro: Daniele Orsato (ITA)



Chelsea va por las semis



Vencedor 2-0 en el partido de ida en Sevilla hace una semana, Chelsea, aborda con confianza (y la vista en semifinales) el partido de vuelta de la "Champions", también en la ciudad andaluza, contra el FC Oporto.



El resultado de la ida (2-0), que el Chelsea jugó como local, no refleja lo ocurrido en la cancha, ya que el equipo londinense tuvo muchos problemas en algunos momentos para contener los ataques del Oporto, pese a que el equipo portugués no pudo contar con dos de sus pilares ofensivos: Sergio Oliveira y el iraní Medhi Taremi, ambos suspendidos.

MÁS: Terribles noticias: Lewandowski, descartado para la vuelta entre el PSG-Bayern Múnich en Champions



El partido de vuelta, disputado igualmente en Sevilla debido a la crisis sanitaria ligada a la pandemia del covid-19, permitirá medir la capacidad del Chelsea de Thomas Tuchel a competir al máximo nivel.



En caso de clasificación, Chelsea se enfrentaría en la siguiente ronda al vencedor de la confrontación entre el Real Madrid y el Liverpool (el equipo español se impuso en la ida en casa por 3-1).