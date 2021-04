Giovanni Savarese, DT del Portland, sobre la vuelta ante Marathón: "¿Somos favoritos? No creo en eso"

Marathón y Portland Timbers protagonizarán un aguerrido encuentro por la vuelta de los octavos de final por la Concacaf Champions League en el estadio Providence Park el martes a las 6 de la noche hora hondureña.



En la ida se vivió un vibrante duelo que finalizó 2-2, dejando todo abierto para el duelo final, el cual de acuerdo con el entrenador Giovanni Saverese, el conjunto estadounidense no cree que sea favorito a pesar de ostentar de una mínima ventaja por los goles de visita.



En conferencia de prensa el estratega de Portland comentó sus expectativas para el choque de entre las escuadras verdolagas, comentando de nueva cuenta sobre la brillantez del mediocampista Kervin Arriaga y lo complicado que es Marathón como rival.





Expectativas



Esperamos un juego difícil, sabemos que Marathón no tendrá nada que perder y hará todo para complicarnos. En San Pedro Sula fueron bastante duros, por lo que no esperamos nada distinto. Haremos lo posible para conseguir el triunfo, esa es nuestra mentalidad. La Concachampions es complicada por lo que necesitaremos toda nuestra plantilla para participar de la mejor manera.



¿Son favoritos?



No creo en eso de la etiqueta de favoritos, sí, se habla de eso, pero si crees en ello te equivocas. Sabemos que Marathón será aguerrido y estamos mentalizados para hacer lo mejor en el juego, el cual será muy competitivo.



Definitivamente vimos cosas que debemos mejorar, pero destacamos las cosas buenas que nos permiten crecer, pensamos en todo lo que debemos mejorar y lo que debe ser diferente respecto al pasado.



Opiniones sobre la ida



El resultado conseguido en Honduras fue bueno solo si hacemos lo debido en nuestra casa, aunque lo cierto es que las condiciones que tuvimos en el encuentro anterior serán totalmente distintas mañana. Fue difícil para ambos por la cancha y el clima, acá será diferente, cancha sintética donde la pelota se mueve bien por lo que será diferentes, sobre todo por nuestra afición.



En el juego anterior dominamos el primer tiempo, en el segundo fue más parejo, no obstante, ellos hicieron su partido como lo esperado. Es un rival complicado que juega muy directo con sentido de lo que busca hacia delante y con jugadores mixtos variados en fuerza, velocidad y equilibrio. Ellos vienen acá a jugarse su boleto.





Kervin Arriaga



Debo decirlo, jugó un gran partido ante nosotros, ya lo habíamos visto en el Preolímpico donde participó bastante bien, la realidad es que él manejó mucho la pelota y trató de conducir el equipo hacia el ataque con pases importantes, imponiéndose de igual manera en la defensiva. Hemos visto mucho de él, pero no es el único que destacó porque Marathón cuenta también con jugadores interesantes de bastante experiencia. Esperamos ejecutar el plan establecido para este enfrentamiento.



Portland está motivado



El resultado conseguido en la ida fue bueno si hacemos lo debido en nuestra casa. Los chicos no pueden esperar para jugar, no cederemos nada, entendemos la magnitud de este juego y lo difícil que será, no creo que debemos preocuparnos por ellos, inclusive estarán más motivados con el público en las gradas que les motivará.