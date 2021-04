Héctor Vargas sobre Portland Timbers: "Ya me ha tocado venir y eliminarlos, tengo esa suerte"

Marathón visita este martes (6:00pm hora hondureña) al Portland Timbers en la vuelta de octavos de Liga de Campeones Concacaf y Héctor Vargas dice que el equipo tiene confianza de conseguir la clasificación.

El estratega esmeralda recupera para este encuentro a Luis Garrido y ya podrá contar con Carlo Costly, quien fue baja en la ida por problemas musculares.

"Tenemos una mezcla de juventud y experiencia que es importante en esta clase de partidos. Allá no pudimos contar con Garrido, jugador de selección que ha jugado eliminatorias, ni con Costly, que estaba con problemas musculares. La experiencia de ellos dos más (Emilio) Izaguirre y la juventud nos puede permitir hacer un buen partido, porque creo que Portland tiene un juego que de visita nos da más posibilidades", dijo en conferencia de prensa.

Vargas considera que la velocidad de varios de sus hombres en ataque puede ser clave.

"Nosotros tenemos juego rápido que si se nos meten atrás nos cuesta, pero si nos dan espacios por ser local, podemos conseguir una ventaja. En casa cuando se puso 2-1 vio que podía asegurar la serie y meter el tercero, allí fue cuando le empatamos. Tenemos ese desdoble para hacerlo. No ganar de local es ir cuesta arriba, pero tenemos jugadores rápidos para lograr un buen resultado".

El argentino brindó detalles de los jugadores con los que podría buscar hacer daño al equipo norteamericano.

"A Garrido no lo pudimos tener y es un jugador importante. Tuvimos que poner a Arriaga más retrasado. Ahora le podemos dar un poco más de libertad, dejar un punta rápido como Castillo, Solani o Machuca, quizá hacer un triángulo ofensivo con todos lo rápidos que tenemos y dejar a Kervin, Garrido y Emilio para sostener el medio. Vamos a tener gente que pueda batallar en el medio y velocidad por costados y con el hombre en punta. Por la teoría que tiene (Portland) de juego, podemos tratar de ofenderlo y generar opciones. Ya he jugado aquí, quieren tener al rival siempre cerca de su marco y con velocidad los podemos complicar.

Un recadito a Edwin Solani

Si hay algo que dejó muy en claro Vargas es que el equipo no está confiado, pero que se tiene la confianza que puede conseguir el boleto de visita. Además, le envió un mensaje a Edwin Solani, quien no ha brillado tanto en el Clausura en Liga Nacional.

"Confiados es una cosas y tenerse confianza es otra. Ser confiado es pensar que las cosas ya están solucionadas, tenerse confianza es otra cosa. Desde el torneo anterior tuvimos buen suceso, fuimos subcampeones. Si bien han bajado en este campeonato algunos futbolistas por lesiones o baja, algo común en centroamérica cuando hay un jugador que lo pide un equipo o lo quiere, que tiene esa posibilidad baja su rendimiento. No nos ha ido bien en este campeonato, pero la esencia de los que clasificaron para este torneo los tenemos. No es que estemos confiados, es que nos tenemos confianza de que podemos revertir la situación".

Sobre la posibilidad de jugar con público:

"Va a ser lindo. Ya me ha tocado venir y eliminarlos al Portland con Olimpia, tengo esa suerte. Ya estaba Valeri, "Gata" Fernández, Chará. Varios que compitieron y de calidad como los de hoy. Había público, vino bastante gente esa vez. El público aquí es diferente, más tranquilo, disfruta el espectáculo y si el porcentaje es menor puede influenciar en sí, pero los que resuelven son los jugadores. No creo que nos complique en ese aspecto, dará un marco al espectáculo y me parece que la ausencia de público nos está aburriendo a todos".

Jugar en cancha sintética:

"Afectará a nosotros como a ellos en el Olímpico. Es una cancha rápida, el piso siempre acelera el fútbol, quizá te come un poco más de piernas con respecto a lo que estamos acostumbrados. Habrá que adaptarse. Si ellos pudieron lograr el empate, nosotros tememos que hacer el esfuerzo y ver si podemos lograr el triunfo. Pero si afecta un poco más la cancha que un poco de público en la grada".

Cree que se pude lograr la clasificación:

"Tenemos la confianza. No es que estemos confiados, es que tenemos confianza que podemos lograr esa clasificación. Me ha tocado jugar aquí, conozco este juego equipo, lo hemos estudiado mucho hace ya varios años. Eso pudo influencia el otro día cuando pudimos rescatar el empate. Si no conocés al rival podríamos haber perdido por un amplio margen. No es lo mismo un equipo de la MLS en esta época que en el segundo semestre cuando vienen con más rodaje y posibilidad de poder ganarte por la inversión de buenos jugadores que contratan. Vienen de pretemporada, están afinando motores y a veces uno puede sacar ventaja, trataremos de sacar el resultado positivo para Honduras".

El equipo que veremos este martes:

"Marathón debe ser un equipo inteligente, tampoco podemos ir a presionar arriba porque es una cancha sintética y grande, pero si salir con la velocidad y gente como Solani, Castillo, Ramírez. Conozco el juego de este equipo, como todo de la MLS no especula, salen a buscar el resultado y debemos aprovechar eso. Más si hay gente, que lo van a empujar a buscar el resultado y nos va a dar el espacio atrás para poder utilizar los jugadores veloces que tenemos".