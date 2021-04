Emilio Izaguirre reveló las claves para vencer a Portland: "Esperamos poner el nombre del país en alto"

Emilio Izaguirre habló este lunes previo al partido de vuelta de los octavos de final de la Champions de Concacaf entre Portland y Marathón.

El lateral izquierdo comentó sobre las claves para vencer al rival de turno por parte del equipo verde en el estadio Providence Park.



El arribo a la ciudad del partido



"Gracias a Dios llegamos bien luego de un día muy largo ayer, reconocimos el estadio y mañana esperamos poner el nombre de nuestro país en alto y seguir cosechando triunfo para nosotros".





El consejo a los jóvenes en esta clase de partidos



"El proyecto de Marathón es muy bueno, lo que me motiva es que hay muchos jóvenes que te escuchan y me llena de orgullo que sea un ejemplo. Ellos saben que pongo toda la pasión dentro del campo para ganar y les inyecto mi deseo. Les comento que no importa la edad, sino la mentalidad y el sueño de triunfar".

Seguir compitiendo a nivel internacional en su carrera



"Me llena mucho, siempre tuve referentes delante de mí y siempre traté de seguirlos en los positivo que hacían. Ahora me toca a mí como persona mayor del Marathón y trato de decirles que lo que más importa es la pasión".



¿Qué Marathón se verá en la vuelta ante Portland?



"Estoy sorprendido porque hemos jugado bien contra los grandes, Real España y Portland, por ejemplo, pero contra equipos chicos nos quedamos cortos. Esperemos que mañana salgamos con hambre para poder lograr la victoria".

Portland un rival difícil



"La clave es que no tengamos un resultado negativo en los primeros minutos porque eso afecta en la parte anímica, si nosotros estamos fuertes y bien parados tenemos posibilidades, también hay que aprovechar las que nos queden. Estar concentrados también será importante".