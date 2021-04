Klopp va por la remontada ante el Real Madrid y su frase sobre Vinícius: ''No estoy sorprendido...''

Jurgen Klopp, técnico del Liverpool, habló en rueda de prensa previo al partido de mañana contra el Real Madrid por la vuelta de los cuartos de final de Champions. Los Reds llevan en contra el 3-1, pero su ventaja es que juegan en Anfield, estadio donde lograron la épica remontada contra el Barcelona en 2019 tras encajar un resultado similar.

Klopp recibe fuerte dardo por criticar el estadio Alfredo Di Stéfano

Creer en la remontada

''Hemos perdido 3-1 y parece que estamos eliminados. Vamos a intentarlo con todo, vamos a ir a por todo. Es un resultado que nos mostró que ellos fueron mejores que nosotros y que nosotros deberíamos ser mejores. Hemos hablado de crear un buen ambiente en Anfield, de creer. Está claro que vamos a tener problemas durante el partido y que no tener a la afición es un problema, ahora me pueden escuchar varias veces''.

Alexander-Arnold

''Ha tenido una temporada difícil, pero ahora lo está haciendo bien. No sé si se puede comparar con sus temporadas anteriores, pero lo está haciendo bien. Arnold no estaba en un agujero negro, de todas maneras, estaba bien''.

El mensaje para eliminar al Madrid

''Aquí lo más importante es el rendimiento, jugar bien y ganar. Una vez que marquemos el primero, hay que marcar el segundo. Pero con la calidad que tiene el Madrid necesitamos defender al nivel más alto. Defender tiene tanta importancia como atacar. No sé cómo van a plantear el partido, nosotros tenemos que jugar al máximo''.

Defensa

''Nunca queremos encajar goles. Ningún equipo puede parar al Madrid los 90 minutos, vienen de ganar al Barcelona y están en buena racha. El partido comienza 0-0, pero si ellos se ponen 0-1 tendríamos que marcar muchos goles. Tenemos que estar al cien por cien de nuestro más alto nivel. Pero es posible''.

Estado físico

''El Madrid tiene intensidad, tiene lesiones... Nosotros estamos igual, no creo que vaya a ser una diferencia importante. Es un calendario loco''.

¿Qué debe hacer el Liverpool?

''Defender bien. Ellos tienen mucha calidad, mira el primer gol que hicieron, con el pase de Kroos. Qué calidad. Pero no vamos a inventar nada, vamos a utilizar las herramientas normales del fútbol''.

Actuación de Vinícius

''Estaba impresionado, no sorprendido. Todo el mundo sabe porqué el Madrid le fichó. ¿Planes especiales para frenarle? En el primer gol no lo había. Pero sí hay que frenar los balones hacia él, eso está claro. Pero no estoy sorprendido, estoy impresionado''.

Kroos

''No lo conozco mucho, pero lo admiro. Es una maravilla. Me recuerda un poco a Schuster, aunque Schuster era más dinámico. Tiene mucha capacidad y habilidad para disparar además''.