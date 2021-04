¡Van con todo! Conoce cuándo, dónde y contra quién debutarán los legionarios hondureños en la nueva temporada de la MLS

Un nuevo capítulo del máximo fútbol estadounidense inicia este viernes. La MLS ‘is back’ luego de cinco meses de ausencia y promete regalarnos emoción junto a los legionarios catrachos que mantienen al país al tanto de la liga.

El soccer arrancará en las barras y las estrellas con otro ‘Opening Day’ protagonizado por el Houston Dynamo quien enfrentará en casa al SJ Earthquakes a las 6 de la noche hora local.



Los ‘Oranges’ buscarán iniciar ganando en el certamen para encaminar su rumbo hacia la postemporada para así lograr el objetivo por primera vez desde 2017 con Maynor Figueroa y Boniek García como pilares.

El sábado continuará la acción en la primera fecha cuando Romell Quioto abra el telón al mediodía con el Impact de Montreal enfrentando al Toronto FC en el derbi canadiense, que por protocolos de salud se disputará en Miami, pues en su país no está permitido la práctica del fútbol.

Romell Quioto fue nombrado MVP del Montreal Impact en 2020. Posteriormente, a las 6 de la noche el capitán Roger Espinoza y su Sporting Kansas City se verán las caras ante los New York Red Bull a la misma hora que Bryan Acosta enfrente al Colorado Rapids con el FC Dallas.



El domingo el hondureño Danilo Acosta arrancará su segunda campaña con el LA Galaxy cuando choquen a la 1 de la tarde ante Inter Miami en su estadio. Del otro lado, Douglas Martínez y Real Salt Lake verán acción hasta la siguiente semana ante Minnesota United el 24 de abril.

Cabe recordar que Andy Najar se encuentra habitando en las filas del DC United de manera no oficial, pues el lateral de 28 años aún no ha firmado contrato con el club que le vio nacer, aunque se dio a conocer que superó con éxito sus pruebas médicas y físicas, por lo que solo es cuestión de tiempo del anuncio de su fichaje.





Así se disputará la jornada inicial de la MLS 2021





Viernes 16 de abril



Houston Dynamo vs San José Earthquakes (6:00 pm)



Seattle Sounders vs Minnesota United (7:30 pm)



Sábado 17 de abril



CF Montréal vs. Toronto FC (12:00 pm)



Orlando City SC vs. Atlanta United (1:00 pm)



Los Angeles Football Club vs. Austin FC (3:30 pm)



FC Dallas vs. Colorado Rapids (6:00 pm)



New York Red Bulls vs. Sporting Kansas City (6:00 pm)



D.C. United vs. New York City FC (6:00 pm)



Nashville FC vs. FC Cincinnati (6:30 pm)



Chicago Fire FC vs. New England Revolution (6:30 pm)

Domingo 18 de abril



Inter Miami CF vs. LA Galaxy (1:00 pm)



Columbus Crew SC vs. Philadelphia Union (3:30 pm)



Vancouver Whitecaps FC vs. Portland Timbers (8:00 pm)