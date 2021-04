Georgie Welcome se confiesa: Su mejor sueldo, el retiro, anécdotas con Suazo y Pavón y su sueño

Follow @GustavoRocaGOL

Georgie Wilson Welcome Collins. Es un jugador de esos distintos por su forma de ser y por todo lo que ha atravesado en su carrera como futbolista. Sigue activo, ahora en la Liga de Ascenso de Honduras con el Juticalpa FC.

VER MÁS: El día que el Monaco presumió al hondureño Georgie Welcome

No es de medios. No le gusta figurar, y a pesar de las críticas que siempre ha recibido, no se doblega y sigue con su sueño intacto... ¿sueños a sus 36 años de edad?, pues sí. El insular mantiene su anhelo de regresar a la Liga Nacional para el próximo torneo.

En una amplia entrevista con Diario DIEZ, Georgie Welcome ha repasado casi toda su carrera como jugador. Por primera vez el espigado atacante, que lleva seis goles en igual cantidad de partidos con los olanchanos, revela muchas interioridades de su prolífica carrera dentro del fútbol.

Ya es un jugador maduro, extendido en la charla y viviendo el momento feliz como cuando salió de Roatán muy jovencito para experimentar en el fútbol, un deporte el cual no era su predilecto, puesto que entrenaba básquet. Contó cómo fue esa historia cuando Reinaldo Rueda le propuso ser parte de la Sub-23, de la cual se convirtió en héroe al llevar, con su gol, al título Preolímpico del 2008.

Georgie Welcome es la piedra angular del proyecto de ascenso que tiene Raúl Cáceres con el Juticalpa FC.

Welcome también reveló en qué equipos recibió su mejor sueldo como futbolista, las anécdotas con Carlos Pavón y David Suazo y la vez que Juan de Dios Castillo (QDDG) le cerró las puertas del Olimpia y después lo tuvo como técnico en el mismo Motagua.

LA ENTREVISTA CON GEORGIE WELCOME

¿Cómo la pasas en el Juticalpa?

Me va muy bien, ahorita soy el goleador del equipo, tengo seis goles en seis juegos, ahorita vamos a segunda ronda con un montón de cipotes que no tienen que estar jugando en segunda, sino que en primera división, así es, tenemos una mentalidad ganadora para regresar a Liga Nacional.



Te ha ido de maravilla estar con Raúl Cáceres en Juticalpa...

Sí, es un buen entrenador, es mi primera vez con él y físicamente me tiene bien, me tiene goleando, es un entrenador que habla más con los jugadores, corrige al jugador, eso es bueno, estamos peleando en cada partido para jugar.



¿Cómo se da tu llegada al Juticalpa?

Venía de Belice. Como se sabe, allá se cerró todo, no había fútbol, tenía contrato allá todavía dos años más pero estuve 10 meses encerrado sin jugar y fui de vacaciones a Roatán y como no hay fútbol allá decidí venirme para acá, para estar en forma, entonces, con el nivel que me tiene el profesor veré si puedo volver a salir del país, pero ahorita la meta es llevar a este equipo a primera división y trabajar más para hacer goles y estar en primera división otra vez.





¿Con qué palabras te motiva Raúl Cáceres?

El profe me dice que soy un delantero que siempre estoy peleando todo y que eso le gusta. Yo soy un luchador, tengo mi familia, tengo hambre, camino con hambre, es una cosa que siempre me dijeron grandes jugadores como Carlos Pavón, David Suazo, Rambo de León, Amado Guevara, 'siempre tienes que tener hambre y estarás ahí'. El profe habla conmigo, me aconseja, es una clase de entrenador como Primi, siempre anda encima de los jugadores que den más, entrena conmigo y los resultados me están saliendo bien.



Durante estuviste parado siempre te entrenaste solito, eso te sirvió...

Me ha ayudado bastante porque en Belice uno no podía ni salir a la calle. En mi casa hice mi propio gimnasio con botellones de agua, compraba cuatro tambos de agua y me ponía yo solo, porque me gusta estar bien físicamente, porque cuando juego no quiero dar el 100% sino que el 200, para andar bien, los delanteros vivimos de goles y cuando no anotamos ya sabes cómo son en Honduras. Siempre quiero hacer goles y el profesor Cáceres me está ayudando.



Allá con el Belmopan ¿cuántos goles anotaste?

En el primer torneo marqué 18 goles, el segundo también anotó 18, los primeros fueron así, en el tercero metí 15.

El delantero hondureño se convirtió en goleador con el Belmopan Bandits de Belize durante jugó ahí.



¿Extrañas la Liga Nacional?

Sí, claro. Todos quieren estar ahí. La mayoría de gente pensó que ya estaba retirado del fútbol porque como el fútbol de Belice no se ve acá pero es una liga buena. Con el Belmopan fuimos tres veces a Liga Concacaf, jugué hasta con mi propio equipo Motagua, contra Saprissa. Vengo acá porque quiero estar en primera de vuelta, todos los días me dice el profesor 'vos no tenes que estar acá, tenes que estar en primera división, no hay delantero como vos', por mi físico. Cada día me repite eso y con mis goles vamos a regresar y vamos a seguir trabajando fuerte todos los días.



¿Por qué siendo mundialista no estás en Liga Nacional?

Cuando salí de Motagua después pasé por Platense y Marathón, y uno siempre tiene la ilusión de salir del país, entonces llegué al Belmopan y ahí me olvidé de la Liga Nacional, porque allá me estaba yendo bien, me trataban bien además, me tenían al día, uno tiene familia también. Si no fuera por el Covid hubiera firmado por tres años más. Yo podía irme probar con cualquier equipo de primera división a hacer pretemporada si yo quería, pero tomé la decisión. Y si en segunda lo puedes hacer uno, lo puede hacer en primera, en segunda no es de tanto balón parado, aquí es de correr, uno tiene que meterle en segunda, cualquier te dice que es fácil, es mentira. En primera es más táctico, mi meta es jugar aquí y llegar a primera haciendo goles con el Juticalpa.



Has jugado Mundiales, Preolímpico, jugaste con Motagua, fuiste campeón en Asia pero hasta hoy ¿cómo calificas tu carrera?

Pues yo fui un jugador que se vino de la nada, nadie lo conocía quién era cuando salí de Roatán directo a la Sub-23. Para mí bien pero puedo dar más, y como dice el profesor, depende de mí. Siento que tengo una buena carrera pero puedo dar más. Terminar en primera, yo sé que voy a salir nuevamente al extranjero, porque me conozco y sé cómo estoy.

Georgie Welcome es el único futbolista hondureño en jugar con el Monaco de Francia. Anotó dos goles.



¿Te ha sorprendido con lo que el fútbol te ha dado?

Sí hombre... doy gracias al fútbol, me ha ayudado bastante porque yo de la nada salí de la isla, de la Sub-23 iba a firmar con Olimpia, ya tenía contrato con Olimpia, estaba Juan de Dios Castillo (QEPD), el entrenador no me quería, después me firmó Motagua, fui con Primi, el fútbol me ha premiado mucho. Yo vivía con mis tres hermanos, dos hermanas, mi madre era mi mamá y papá a la vez, ahora doy a Dios porque ella tiene su propia casa, fue lo primero que hice en mi carrera, la casa de mi madre, ella es primero que todo el mundo. Yo dije 'si puedo hacerle la casa de dos plantas a mi madre, voy a seguir adelante'. Doy gracias a Motagua y a Primi Maradiaga también.



Después de no llegar al Olimpia por el 'Cuate', lo tienes como DT en Motagua ¿qué te dijo el profe?

Chocamos ahí de vuelta y me decía 'no hay otro como vos', . Doy gracias a Dios que me ha tocado jugar con los más grandes del fútbol de Honduras como David Suazo... yo en ese tiempo que llegué a Motagua decían que técnicamente no era bueno con el balón y quizá sí, pero aprendí montón, en el fútbol todos los días aprendes. Llegó el profe Castillo y le dije 'profe, si vos me ayudas, yo te ayudo', porque soy así, uno como jugador me gusta que me ayuden, la pasamos bien, pero él trajo su gente también y en un equipo grande como Motagua tenes que pelear tu puesto, yo estaba con Jocimar, Pedrinho y Torlacoff. Primi me decía 'si querés jugar, hijo, tenes que meterle', todos los días entrenaba a full y jugué casi todos los partidos con el Primi.



¿Tu mejor gol aparte del anotado en el Preolímpico?

Siempre me acuerdo de mi primer gol con Motagua ante Olimpia, cuando salté ante el defensor brasileño Fabio de Souza. Vino un centro y de cabeza lo metí. Fue mi primer gol y estaba debutando en un clásico. Siempre miraba a Jocimar, Pedrinho y Torlacoff. Siempre quería estar ahí con los grandes, pero no es fácil, ese fue uno de mis mejores goles.





En la selección, a nivel de compañeros, ¿te sentías querido?

Ahí había amor, mucho amor... no hombre, esa selección, ni quiera Dios... con Edgar, con Rambo, ahí nadie estaba triste, todos querían ir, todo jalando para el mismo lado. Cuando yo llegué a la selección puedo decir que todos eran líderes porque habían jugadores grandes. Muma, Pavón, Costly, Rambo, Edgar, Suazo, Guevara... estando con Edgar y Rambo, nadie nunca va a estar triste, esos siempre te dan ese ánimo, están alegres siempre, ahí había amor. Tenían mucha energía. Me imagino que ahorita también con el equipazo que tienen. Uno cuando está en la selección hay que aprovecharlo, uno muere por estar con esa camisa.



¿Qué sentías competir un puesto en la selección con Carlos Pavón y David Suazo?

Uy... no te puedo explicar eso. Con solo mirarlos cómo definían, el arranque de David Suazo, cuando llegué yo les decía a veces 'te llevo los tacos al entrenamiento, hermano', en serio, cuando viajamos en el aeropuerto les decía 'te llevo la mochila', sintiendo esa emoción de estar con ellos. Aprendí muchas cosas de ellos, estando ahí puede aprender muchas cosas.



¿Ellos te ayudaban, te aconsejaban?

A veces nos ponían a definir con Rambo, con Amado, y ellos me hablaban y me decían 'esto te va a ayudar, entrena, aprende, no te vayas a sentar a ningún lado, cuando miras que nosotros trabajamos, metete', entonces así era. Cuando terminaban los entrenamientos de la selección, yo me quedaba con ellos definiendo. Eso me ayudó bastante para salir al extranjero también. Le doy gracias a los grandes por ese granito de arena que pusieron en mi.



¿Lo que más recuerdas del Mundial de Sudáfrica?

No hay otra como jugar un Mundial y jugarlo con los grandes de nuestro país y jugarlo contra los grandes de afuera, imaginate jugando ante Piqué, Puyol, contra España, que fueron los campeones. Ese sentimiento no sé cómo explicarlo, solo estando en ese estadio cuando todo mundo está gritando. Sentís esa cancha, es el sueño de todo futbolista. Por eso trabajamos para jugar esos partidos.

Georgie Welcome fue marcado por Piqué y Carles Puyol en el Honduras-España del Mundial de Sudáfrica 2010.



¿Le dejó mucho dinero el fútbol a Georgie Welcome?

Gracias a Dios sí... tengo a mi madre, mi esposa, que ellas son mi apoyo eso. Hice la casa de mi madre, estoy ahí haciendo otras cosas gracias a Dios.

¿Cuál fue el mejor salario que Georgie Welcome tuvo en su carrera?

En Monaco. Uno como jugador no le gusta decir eso, pero muy buen salario cuando estás fuera del país. Motagua también.



¿Tu mejor técnico?

Primi Maradiaga, mis respetos para ese entrenador. Por eso te digo que Raúl Cáceres es igual a Primi, le gusta estar encima de los jugadores, él te ayuda. A veces me dice cuando el entrenamiento ha terminado y me estoy quitando los tacos, 'Wecome ponete los tacos venite de vuelta, vamos a definir', entonces tengo que ir a definir, todos los días vas aprendiendo. Primi me decía 'vos caracol, llevate este balón para tu casa a dormir', ya después solo entraba al complejo de Motagua y me decía 'ya sabes lo que tenes que hacer, verdad' y así era. Primi para mí ha sido el mejor.



¿Algún sueño por cumplir?

Acabo de cumplir 36 años ahorita. Mi sueño es regresar a primera división, hacer goles y volver a salir del país. Yo estoy mentalizado, cuando me propongo esas cosas las consigo, tengo el apoyo de mi familia. El técnico me dice que tengo calidad para estar en otros lados. Cuando me estoy desviando por un lado, el profe Cáceres me ubica. Esa es mi meta.



¿No piensas aún en el retiro?

No pienso en eso ahorita. Voy a darle hasta que pueda, hasta que mi cuerpo me diga 'hasta aquí'. A los 38, 39, por ahí, aunque en lo físico ya no es lo mismo, eso es claro, pero sigo luchando. En Honduras cuando uno va por los 33 lo están retirando, y afuera, hay jugadores de 40 jugando. Uno tiene que seguir sus sueños, siempre va a haber gente que te va a decir que no podes hacerlo, pero yo sigo hacia adelante.

Con el extinto técnico mexicano Juan de Dios Castillo compartió en la Selección de Honduras y en Motagua.

Pero ¿cómo sueñas con tu retiro?

Mientras estoy en un equipo jugando no pienso en eso. Yo amo el fútbol, me gusta jugarlo. Si me retiro, quiero retirarme bien, y voy a retirarme bien. Eso suena bien... ¿cómo no voy a querer retirarme en Motagua?.



A los 36 años sigue celebrando con aquella voltereta...

Sí. Te voy a contar. Hace como dos semanas jugamos en Tegucigalpa, en la Kennedy. Yo metí el último gol, y un compañero de nosotros, la Gata Ramírez, metió uno y su sueño era hacer la voltereta juntos a la vez y yo le decía 'Gata, yo estoy acostumbrado a hacerlo yo solo y cuando goleo, siento que esa energía me entra' y me agarró de la nada y me dijo 'Welcome hagámoslo' y lo hicimos. Yo lo aprendí en Roatán, brincábamos encima de los carros, en la playa, y así lo aprendí. Esa es mi celebración y lo sigo haciendo.



¿Con quiénes de la selección sigues hablando?

Con Rambo de León y Edgar Álvarez, siempre con esos dos. Con Emilio Izaguirre también. A la mayoría los tengo en Facebook, hay veces que nos escribimos pero con ellos es más frecuente.

Aquella historia de tu convocatoria a la Sub 23 ¿cómo fue?

Reinaldo Rueda me llevó a la selección, por él agarré la oportunidad de salir al Sub 23. Yo estaba jugando baloncesto, el presidente del Arsenal me fue a sacar a la cancha para ir hacer una prueba con la selección, yo estaba enojado porque estaba jugando básquet y le dije que no y me decía 'venite va a ser rápido'. La hice, y después me dice el profesor si quería estar en la selección y le dije 'está bueno, ¿pero cuánto tiempo más?, porque estoy jugando baloncesto' a las semanas miro 'Georgie Welcome a la Sub-23' ¿cómo?... imaginate, campeón y más contra Estados Unidos. Los compañeros que tenía ahí, equipazo.



¿Alguna vez te mareó la fama?

Yo nunca pensé en eso. Yo lo tomaba como trabajo. Yo sé cómo es la fama, hay jugadores que se agrandan pero siempre decía, si estoy acá es por mi familia y voy a luchar. Unos amigos me decían que por qué no cambié estando en la posición que estaba. Nunca pensé así, siempre humilde. Nunca olvidé de dónde vengo, nunca.

Aduce que nunca se creció a pesar de ser futbolista del Motagua y selección nacional.



La carrera de tu hijo ¿cómo va? ¿es delantero también?

Es futbolista. Ahí está, ese es el goleador en el equipo donde está. Ya pronto lo vas a mirar en el Motagua. Debe de estar en Motagua. Ahorita está en Roatán. Yo cada vez que goleo en cada equipo, subo mis videos, se los mando para que él lo vea, siempre le digo que la carrera del futbolista no es fácil, ahí lo vas a ver al otro matador Welcome.

¿Cuál fue tu primer auto?

Compré un Honda Civic cuando estaba en Motagua, era año 2005. Lo compré y ni lo podía mover, ¿imaginate? (risas). Un amigo me lo llevó.

- CORTITAS CON GEORGIE WELCOME -

Número de camiseta: 9

Su equipo en Liga Nacional: Vida

Música preferida: Hip hop, música jamaiquina

Comida preferida: Sopa marinera

Motagua: Sin ellos no hubiera llegado a nada. Quiero mucho a Motagua.

Red social preferida: Instagram

Su última película vista: Godzilla vs. Kong

Su mejor compañero: Jerrick Díaz

Reinaldo Rueda: Yo le digo mi papi

Ídolo en el fútbol: Zidane y David Suazo

Si no hubiese sido futbolista ¿qué sería?: Trabajara en construcción en Roatán

¿Qué camiseta cambiaste en Sudáfrica?: Con nadie. Todas me las traje y las regalé a amigos y familiares.

Georgie Welcome con Motagua anotó 38 goles en 122 partidos.

- LOS NÚMEROS DE GEORGIE WELCOME -

Debut con Motagua: 6 agosto del 2008 en Danlí: Motagua 0-0 Real España

Entrenador: Jaime de la Pava

Su primer gol: 11 septiembre de 2008 en Tegucigalpa: Motagua 2-0 Olimpia



Trayectoria en Liga Nacional:



Motagua

Apertura 2008-2009: 15 juegos, 3 goles

Clausura 2008-2009: 16 juegos, 2 goles

Apertura 2009-2010: 15 juegos, 11 goles

Clausura 2009-2010: 18 juegos, 7 goles, 1 roja

Apertura 2010-2011: 12 juegos, 5 goles

Clausura 2011-2012: 6 juegos, 1 gol

Apertura 2012-2013: 16 juegos, 4 goles

Clausura 2012-2013: 9 juegos, 1 gol

Apertura 2013-2014: 15 juegos, 4 goles, 1 roja

Resumen con Motagua: 122 juegos, 38 goles, 2 rojas



Platense

Clausura 2013-2014: 7 juegos, 1 gol

Clausura 2015-2016: 6 juegos, 0 goles

Resumen Platense: 13 juegos, 1 gol



Marathón

Apertura 2015-2016: 14 juegos, 1 gol



Resumen de Georgie Welcome en Liga Nacional: 149 juegos, 40 goles, 2 rojas.



Selección Mayor: 32 juegos, 4 goles.

Selección Sub 23: 6 juegos, 1 gol.

Sus goles en el extranjero:

-Monaco/Francia: 2 goles

-Atlas/México: 1 gol

-Tero Sasana/Tailandia: 12 goles

-Siam Navy/Tailandia: 1 gol

-Dragón/El Salvador: 5 goles

-Belmopan Bandits/Belice: 54 goles

(EN LA SEGUNDA PARTE HABLA DEL MONACO, DE MBAPPÉ Y LAS CRÍTICAS QUE HA RECIBIDO EN SU CARRERA)