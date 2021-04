Santiago Solari, DT del América: "Olimpia vendrá a plantar cara, no hay confianza de nuestra parte"

El entrenador del América de México, Santiago Solari, no se confiará del equipo hondureño, pues considera que lo visto en el segundo tiempo en Tegucigalpa, es algo que les puede complicar en la vuelta si llegan a confiarse.

Los albos no tienen que mañana y necesitan ganar por dos goles de diferencia para avanzar, aunque ganando 2-1 forzarían los penales de forma directa. Pedro Troglio no se guardará nada y de entrada buscará sorprender algo que Solari lo tiene claro.

El partido entre águilas y leones se disputará este miércoles en el estadio Azteca (6.00 pm), luego el cuadro azulcrema estará enfrentando al Cruz Azul el sábado donde se jugará el liderato de la Liga MX, el partido más importante para la prensa mexicana.

Competencia y nivel del grupo: "Hay partidos importantes cada tres días y los jugadores deben focalizar, sobre todo los que han jugado menos pueden sumar los minutos que han buscado. No perder de vista que lo que viene es la más bonita, no solo en Concacachampions también en Liga, todos son importantes. Estamos encantados con la competencia interna".

No caer en exceso de confianza: "No creo que haya falta concientizar porque es un partido de eliminación directa. Nos costó mucho en Tegucigalpa, y no será menos aquí, Olimpia vendrá a plantar cara, no hay confianza de nuestra parte y si alguno tiene confianza está equivocado y vamos a tener que merecernos nuestra clasificación".

Calendario y buscar el doblete: "Eso varía, el calendario no lo hacemos nosotros, competiremos el miércoles y sábado, ahora toca al revés. Nos tenemos que enfocar con Olimpia primero y luego el fin de semana, vamos paso a paso. Para pensar en Concacachampions hay que pasar mañana".