Pedro Troglio y su reto al América: "Nada es imposible, se puede competir; no nos podemos equivocar"

Para Olimpia no hay mañana, es ganar o morir este miércoles frente al América (6.00 pm). Es por eso que el técnico argentino, Pedro Antonio Troglio, mantendrá siempre cautela para evitar una goleada, pero buscará hacerle daño al rival.

El estratega es del pensar que la altura no será influencia en este compromiso, considera que los jugadores se adaptarán rápido. Van a buscar hacer un partido inteligente que le permite dar en la tecla que les de el resultado.

Lo duro del América: "El día que salió el sorteo dijimos que América era el equipo más complicado que nos iba a tocar, sabíamos que no íbamos a ganar 3-0 todos los partidos, era complejo, pero siempre creímos que íbamos a estar a la altura. Este es un juego ante un rival fuerte, hay que hacer dos goles"

Partido perfecto para avanzar: "Nosotros la tenemos muy clara, en la cabeza lo que tenemos que hacer, no solo cuando perdimos 2-1, se quedan sorprendimos muchos cuando ven que le pasó por arriba a Tigres luego de jugar ante nosotros. Nada es imposible, se puede competir. Nosotros fallamos en la ida y pagamos caro las dos jugadas de ellos que terminamos en gol y no nos dio tiempo para el empate. No nos podemos equivocar".

Jugar sin público en el Azteca: "Me tocó venir en la Copa Libertadores cuando venimos a jugar Con Argentinos Juniors, pero este monstruo cuando hay gente se transforma más. Sin gente cada jugada del América no irá acompañada del griterío que también influye en los árbitros y una falta débil termina en grande, no es ventaja pero es una situación menor para el juego de mañana".

Vuelve Deybi Flores y otras variantes: "El equipo lo conocemos todos, no depende de quien haya jugado en esta liga y no importa donde vaya y ganamos. Vuelve Deybi Flores y después veremos como terminamos, no habrá muchas sorpresas y jugará el equipo que ha venido dando resultados. Lamentablemente a veces se pierde pero el entrenar bien nos dará la pauta".

Si van a morir será con las botas puestas: "Nosotros estamos convencidos que podemos, América es un rival duro que está jugando un campeonato importante en su país, pero nosotros no podemos hacer un partido débil, casi ninguno, nosotros tenemos que hacer un duelo que no está lejos. Un gol lo pone a Olimpia de nuevo en pelea, tenemos que ser inteligentes y no abrirse porque si le das situaciones te hacen tres goles. Hay que ser prudente y jugársela. El golpe por golpe triunfa el que tiene más, pero hay que proponer orden para que sea un partido más peleado".

El partido que implantará Olimpia: "Nosotros tenemos un juego claro, somos intensos, veloces, agresivos con la pelota y hay conceptos que no van a cambiar, todos los equipos pierden, hoy quedó eliminado el Bayern Munich, no solo Olimpia puede quedar al margen. Trataremos de ir por el mismo camino. En cuanto al esquema táctico, pensé en una idea pero como hay necesidad de hacer goles, tendré que cambiarla y no habrá más línea de tres centrales".

Temor por el tema de la altura del DF: "Nos venimos dos días antes para aclimatarnos. Una altura de 2000 metros no es una altura complicada y el juego es de noche. No hay preparación, hay que jugar, venimos de una ciudad de mil metros de altura (Tegucigalpa). No es lo mismo que ir a la altura de La Paz, Bolivia. Pero venir a jugar de noche es un handicap a nuestro favor, he visto a los muchachos adaptados. Eso de la altura lo dejamos en segundo plano".