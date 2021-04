Vargas después de la paliza del Portland: "La superioridad económica de este equipo se vio reflejado en el marcador"

El Marathón no pudo lograr la hazaña que pretendía en su visita a Estados Unidos y más bien logró encajar una goleada de 5-0 que deja mal parado al fútbol hondureño.

Tras finalizado el encuentro, el técnico del cuadro verdolaga, Héctor Vargas, compareció en conferencia de prensa, donde consideró ciertos aspectos claves para caer de esta manera.

"La sensación de un resultado como este siempre te da el tema que no podés justificar la diferencia de goles, en definitiva, hay que reconocer los méritos de un equipo que ha invertido un montón de dinero en la cantidad de jugadores que tiene".

Y agregó: "Lo que me pareció un poco determinante fue la primera jugada que me pareció expulsión, ya que Castillo se iba directamente al gol a los 8 minutos y el árbitro solo sacó una amarilla, ahí me da la impresión que pudo haber cambiado el partido, fue determinante".

Desde el análisis del timonel de los verdes, el no concretar ciertas jugadas de gol fueron parte de esta eliminación ante el Portland.

"El primer tiempo lo terminamos con la posibilidad de un gol que lo sacan sobre la raya, también tuvimos que sacar a Castillo y Arriaga por lesión. Después, sabemos la superioridad económica de este equipo y se vio reflejado en el marcador".

Cuando se le consultó por el sentimiento que se tiene después de recibir una gran cantidad de goles y quedar eliminatoria de este torneo internacional.

"Esto uno lo toma de acuerdo a la competencia que tiene y nosotros debemos de saber que el Portland llegó el sábado en vuelto chárter y nosotros tardamos un día en llegar aquí. Salimos a las 4:00 am de San Pedro Sula y llegamos a las 9:00 de la noche a Portland y lo sentís cuando los resultados son abultados por el cansancio, donde no te recuperaste y se dan esas circunstancias".

Y reconoce que: "Yo creo que nos solo pudimos haber perdido por cinco goles de diferencia, hasta el portero tapó dos o tres pelotas que pudieron que pudieron haber sido más".

Vargas fue un poco más allá y considera que los últimos minutos refejaron el desgaste físico que tuvieron sus dirigidos por la exigencia que tuvieron en los últimos días.

"Se refleja en cansancio y cuando tenés la importancia de no convertir y buscas una acción que te ponga cerca del marcador y no lo lográs, sentís las impotencia que después la demostrás con la actitud. El gol te potencia o hace sentir que es esfuerzo es vano y caés en una situación que después cuesta justificarlo. De esto se sale, sabemos que no es fácil hacer un grupo que venga a competir. El esfuerzo del martes, el partido del fin de semana, el viaja y más esto, era el reflejo de los últimos minutos de este partido".

Y cerró diciendo: "Si te superan tácticamente, te marcan la diferencia en los primeros minutos. Los grandes conocedores de esto y Bilardo siempre nos decía: "Si yo paro mal el equipo, los primeros minutos me van a desbordar y generar situaciones de gol e ir con tres de desventaja".