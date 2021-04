Mexicanos en Fox Sports ven a América en la final de Concacaf y sin problemas ante Olimpia en el Azteca

El Olimpia chocará este miércoles en el estadio Azteca ante el América de México por la vuelta de los octavos de final por la Liga de Campeones de Concacaf.



Tras perder en la ida 1-2, el cuadro albo tiene una tarea muy complicada al tener que revertir el marcador en el coloso de Santa Úrsula ante las Águilas, quienes para los periodistas mexicanos Carlos Hernández y Rubén Rodríguez de Fox Sports avanzarán solventemente a los cuartos.





“El América estará en la siguiente ronda, no tendrá problemas esta noche ante Olimpia en la cancha del estadio Azteca. Hizo lo que tenía que hacer en la ida y sacó una buena resultado, es cierto, recibieron gol, pero es una ventaja importante de visita. En casa, el América con la altura y demás, saldrá con un cuadro parecido al de ida con mezcla entre titulares y recambios”, iniciaron declarando.



Si bien, el equipo del D.F. no se ha caracterizado esta temporada por ser imponente en el marcador, debe sacar un resultado contundente ante Olimpia para afirmar su candidatura al título en los dos torneos que disputa.





“América tiene un alto nivel de competencia porque la misma está en ese tamaño. No debe haber preocupación para los de Santiago Solari ante los hondureños, ya le puso la barita el Cruz Azul (ganó 8-0 a Arcahaie), aunque no sé si van a golear, pero si tiene que haber un resultado contundente para seguir avanzando, hay que dar un golpe de autoridad para lo que viene el fin de semana en liga”, continuaron.



Para cerrar, Hernández se mostró firme en su postura sobre la capacidad del conjunto que dirige Solari.



“Yo veo al América en la final, en las dos finales de hecho (Liga MX y Concahampions), me atrevo a decir que es el favorito. Ellos están jugando muy bien al fútbol, les está resultando todo y todos los jugadores cuando entran mantienen un buen nivel", concluyó.