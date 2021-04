Potro Gutiérrez: "Olimpia le puede competir perfectamente al América"

Este miércoles Raúl Gutiérrez atendió a los medios de comunicación en conferencia de prensa previa al partido contra Motagua por la Jornada 12 del Clausura 2021 y habló de diferentes temas; incluyendo los partidos de Liga de Campeones de Concacaf.



Sobre el América vs Olimpia de esta noche, el DT aurinegro no dudó en asegurar "creo que el partido de hoy va a ser diferente para Olimpia, visita a un rival que en su cancha es complicado sacarle un punto", pero también valoró "Olimpia también tiene argumentos, un plantel más basto que Marathón y creo que le pude competir perfectamente al América. Sin duda va a ser un partido muy complejo".



Consultado sobre la estrepitosa derrota de Marathón a manos de Portland, el "Potro" comentó "tengo mi teoría, creo que el profe (Héctor Vargas) apostó a cerrar el torneo local bien, los cambios que hizo al medio tiempo obedecen principalmente a eso".

Gutiérrez también evalúa que "el resultado es lo que menos ayuda al fútbol hondureño, porque tampoco es la realidad. Me parece que ahí es algo más profundo, de trabajo que se hace con todo el plantel para que tenga argumentos para saber cómo defenderse. Pero eso ya es otro tema que a mí no me toca juzgar, lo que sí es que el resultado no ayuda en nada a la percepción que se debe de tener del fútbol hondureño porque es mucho más que ese 5-0".



Semana importante para Real España



Si bien el "Aurinegro" es líder de su grupo con 17 puntos, el director técnico mexicano reconoce que a lo interno del grupo "no estamos conformes al no sumar de tres, tuvimos dos buenas oportunidades de sumar de a tres y no las aprovechamos, pero el rival también cuenta. Muchas veces los equipos también caen en un exceso de confianza al pensar que en cualquier momento lo resuelve y van pasando los minutos y no logras anotar ese primer gol que te abra las puertas. Creo que eso nos pasó en estos dos partidos (contra Platense y Real Minas), tanto así que tuvimos que empatarle a Platense".



Gutiérrez también deja en claro que, "Son situaciones normales, no me preocupa, me ocupa, estamos buscando que el equipo sea más efectivo, eso es lo que importa, sobre todo en esta parte final de torneo", y recuerda "seguimos en primer lugar, tenemos una ventaja que no puedo decir sea cómoda, pero ventaja al fin y tenemos que aprovecharla. Aunque hagan sumas o restas, seguimos sumando puntos y eso es lo que interesa".







Finalmente habló del partido contra Motagua de este fin de semana, teniendo en mente que este encuentro es el último clásico en la temporada regular y podría ser la medida de su Real España, "Nosotros queremos tener un mejor cierre, seguimos pensando que para poder salir campeón debemos mejorar muchas cosas y es en lo que estamos ocupados, trataremos que este equipo llegue lo mejor posible. Sigo pensando que no hemos avanzado de ese 70-75% que siempre hablamos de cómo está el equipo, pero siempre la idea es sumar más cosas, que encuentre mejores caminos, mejor fútbol. Aunque hemos ido avanzando el equipo debe demostrar más para aspirar a ser campeón".



Sobre los lesionados el estratega catedrático dio a conocer que ha ido recuperando piezas impoirtantes para la parte definitiva del torneo "Solo tenemos lesionados a (Wisdom) Quayé que ya está entrenando y a Carlos Mejía que sigue con la lesión de ligamentos de la rodilla, todos los demás están óptimas condiciones. Mario Martínez ya está a disposición y entrenó con el grupo".