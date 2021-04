¿Quién transmite los juegos de la jornada 12? Horarios, televisoras y candentes partidos este sábado

Tras el pinchazo ante Portland Timbers en Concacaf donde fueron vapuleados 5-0, el Marathón regresa a la realidad este sábado en Honduras. Ahora enfrentará el cierre de las vueltas del Clausura jugando tres fechas claves buscando meterse a liguilla y visitará Tocoa.

Los verdolagas se miden a las 2.00 pm a un equipo aceitero inspirado, pues ha venido de menos a más de la mano de Héctor Castellón y está acariciando la salvación. El duelo se podrá ver por la señal de Todo Deportes TV+.

Ver. ASÍ MARCHAN LAS TABLAS DE POSICIONES DEL CLAUSURA Y DESCENSO

Una hora más tarde, sigue la emoción por el no descenso. El Real de Minas que está desesperado tras los últimos tropiezos, se enfrentará al Vida en Danlí. Los cocoteros también llegan urgidos por sumar de tres con nuevo técnico para buscar clasificarse.

El único partido que va por la televisión abierta es el choque de dos grandes: Motagua recibe a Real España en el Nacional. Este es el examen final que tendrá “El Potro” Gutiérrez para demostrar si los aurinegros están para competir por el título, pues tienen prácticamente asegurado el grupo del norte para pelear una final de liguilla.

Leer. SALOMÓN NAZAR REGRESA A LOS ENTRENOS DE LOS LOBOS

Los Lobos de la UPN recibirán al Platense, equipo que viene de cometer un error infantil al alinear un jugador suspendido (Héctor Aranda) ante Real Sociedad y perderá el punto que había suspendido, además los de Tocoa se sumarán tres en la mesa. El encuentro va por la televisión Tigo Sport.

La fecha se cerrará en El Progreso, Yoro con el choque entre el Honduras Progreso que recibe al Olimpia. Este choque es de esos donde no pueden confiarse, pues todavía no están salvado y una nueva derrota, combinada con un triunfo de los que están abajo (Real de Minas y Real Sociedad), le recortaría la distancia a dos puntos y solo quedarán dos fechas en el calendario.

JORNADA 12 Y LA TV

2.00 pm Real Sociedad vs Marathón (TDTV+)

3.00 pm Real de Minas vs Vida (Tigo Sport)

4.00 pm Motagua vs Real España (TVC)

5.00 pm Lobos UPN vs Platense (Tigo Sport)

7.15 pm Honduras Progreso vs Olimpia (Tigo Sport)