Zidane, tras eliminar al Liverpool de la Champions: ''El equipo siempre está ahí y quiere más''

Una vez finalizado el Liverpool-Real Madrid, Zinedine Zidane habló ante los medios como si fuese un partido cualquiera de LaLiga. El técnico francés se mostró tranquilo, sereno y valoró el enorme esfuerzo de sus jugadores.

Los blancos no clasificaban a las semifinales de Champions desde el 2018 cuando levantaron la última 'Orejona' y la tercera de forma consecutiva.

Sobre el sufrimiento en Anfield, Zidane reconoció que ''se sabía que íbamos a sufrir y esperábamos un Liverpool muy fuerte los primeros 15 minutos. Es normal, son los cuartos de final de la Champions. Pero al final estamos clasificados y muy contentos''.

Medios de España señalan que el mérito es del entrenador por sus planteamientos en una semana decisiva y pese a las numerosas bajas, pero el francés lo tiene claro.

''Estamos todos juntos y el equipo siempre está ahí y quiere más. No hemos ganado nada, pero estamos vivos en las dos competiciones'', comentó.

Su próximo rival en Champions es el Chelsea. Los blues cayeron contra el Porto en la vuelta, pero el resultado de ida les favoreció para estar en semis.

''Vamos a descansar un poco, porque todavía tenemos partidos antes'', respondió Zidane acerca del duelo contra los ingleses.

Fede Valverde jugó como lateral derecho y tocado: ''He elegido esta opción y ha hecho un buen partido. Él no juega ahí, pero me alegro por todos. Los tres de arriba se han esforzado mucho en defensa, pero es normal sufrir algo''.

Asimismo fue preguntado por la actuación de Courtois, quien fue el héroe madridista en Anfield. ''Es nuestro portero y lo que está haciendo es fenomenal''.

Por último dijo que se siente orgulloso de sus futbolistas por ''el carácter que tienen. Cuando más sufren, cuando peor están las cosas, más se unen. Tenemos mucha calidad, pero yo me quedo con el carácter''.