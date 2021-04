Santiago Solari arremete por la 'violencia' de Olimpia: "Lo de hoy fue a otro nivel, pero había sido violento en la ida"

El América fue sorprendido por el Olimpia en el propio estadio Azteca, donde cayeron derrotados 0-1, pero siempre lograron avanzar a la siguiente ronda de la Concachampions.

Santiago Solari, técnico de la águilas, al final del encuentro y en conferencia de prensa, reaccionó muy molesto por la manera que el cuadro de Pedro Troglio propuso el encuentro.

"El reglamento del fútbol tiene dos propósito básicos; uno de ellos es proteger la integridad de las competiciones, el juego, que se justo y otro fundamental, sin discusiones, es proteger la integridad física de los jugadores profesionales", comenzó diciendo.

Y agregó: "Hoy nosotros tenemos un futbolista con una contusión muy fuerte en el pómulo que es Naveda, uno que tuvo que ser reemplazado por un golpe muy fuerte en la cadera y en la parte posterior del muslo que es Córdova, uno que está en el neurólogo como Benedetti y un lamentablemente está siendo intervenido quirúrgicamente en el hospital que es "Chucho"".

Solari le dejó el balón rebotando a la prensa para que sean los encargados de analizar cada una de las acciones en este duelo ante el Olimpia.

"Yo les dejo a vosotros este trabajo que puedan opinar, formar opinión, es parte de su trabajo y me parece que los hechos hablan por si solos y no hace falta mayor explicación".

También se refirió a que: "Yo soy un enamorado del deporte y del fútbol en particular, me apasiona y por eso todas las competiciones me gusta competirlas y a los futbolistas también le gusta: la Liga MX, la Copa y las internacionales, pero las condiciones las dan los reglamentos y están para algo, muchas cosas, pero sobre todo proteger la integridad del futbolista".

Solari considera que no puede destacar nada en la parte futbolística del partido. "Hoy no podemos hablar de nada, ¿de qué vamos hablar?,¿del juego? si se jugaba de a cinco segundos. Es lamentable. ¿Qué tienen que hacer?, no lo sé. Yo soy el entrenador, los jugadores vienen y compiten, ponen a disposición su talento y su físico".

El estratega de las águilas fue más allá y tiró duro en la manera de jugar del equipo de Pedro Troglio. "Nosotros queremos prestigiarla a la competición, y competirla y a eso fuimos allí. Lo de hoy fue a otro nivel, pero había sido violento en la ida".

Chucho López se fue en camilla directo a la ambulancia y luego al hospital

Y agregó "Nosotros venimos a hacer nuestro trabajo y espera que los demás hagan el suyo. Luego hay fatalidades, eventos porque esto es fútbol y es dinámico, pero hay cosas que son más allá y que son esenciales. Hay acuerdos tácitos y explícitos de más de 30 años, cuando a Maradona le pegaba todo el mundo".

Solari no escondió el enojo que le causa le lesión del "Chucho" López. "Hoy está en un hospital y lo están operando, es un jugador joven y con una carrera por delante y a mí eso me da una bronca tremenda cuando no es una eventualidad, sino fruto de un juego sistemático. Uno no puede culpar al rival, ellos proponen el partido que quiera, pero hay un elemento que es igualador y sobre el que todos tenemos una serie de acuerdos evidentes y que hoy no se han cumplido".