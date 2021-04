Pedro Troglio lloró con el triunfo de Olimpia en el Azteca: "Dejamos bien parado al fútbol de Honduras"

El entrenador del Olimpia se emocionó y reveló que lloró junto a los dirigentes del Olimpia en el camerino del Azteca tras el triunfo ante América porque los jugadores quedaron tristes por la eliminación. Consoló a Elvin Casildo quien estaba desconsolado al sacar un triunfo que supo a derrota.

El argentino reveló que la buena preparación física para este juego fue clave, pues consideró que el equipo estuvo a la altura. Revela que las faltas violentas fueron accidentales y no mandó a golpear al rival. Viene por el tricampeonato.

La alegría por el ímpetu y coraje del Olimpia: "Siento una enorme felicidad por lo que los jugadores me han brindado en la cancha y cerrar un global 2-2, además, derrotar después de 8 años a América que tenía de no perder en el Azteca, lastimosamente no pudimos avanzar, pero este equipo me ilusiona más y representa más al país. Le ha ganado a los mexicanos, al más difícil de todos y a los de la MLS, no como otros dicen por allí; estamos muy felices".

Legados que le gustaría dejar: "Nosotros como cuerpo técnico queremos dejar cosas importantes. En la pasada Champions estuvimos entre los cuatro mejores y en esta nos tocó el rival más difícil. Pensaron que íbamos a quedar eliminados por goleada, pero es un legado que dejamos. No alcanza no hacer un buen partido, felicito al profe Martín por el trabajo físico, es importante saber que se puede; se puede pelear con armas, estamos angustiados, dejamos bien parado al fútbol de Honduras".

La táctica sobre el juego fuerte: "No armamos fútbol de pegar patadas, cuando juegas con este América es lógico que llegues a destiempo en algunas acciones, y a veces llegas tarde, la lesión (de Jesús López) es un accidente, pero uno no prepara los partidos para pegar, sino para presionar, pero si lo hicimos para trabar pero no para golpear".

Mensaje a los olimpistas: "La gente nos vive apoyando en todo lado, siempre hay un olimpista en todos lados, podemos perder, ganar o empatar pero no vamos a renunciar nunca y ese es el sello del Olimpia. Esto quedará en el recuerdo como una gran victoria, ahora tenemos que ir por el tricampeonato en el torneo local".

Argumentos para pararse bien en el Azteca: "Nunca pensé que íbamos a perder por goleada, sí que íbamos a pelearla, pero hay jugadores de otros clubes que llegan en chárter, pero yo siempre dije que quería jugar estos partidos. Las lágrimas es porque me emocioné con los dirigentes y Elvin Casildo porque estaba llorando y la emoción es porque hicimos una llave que no nos alcanzó. Me voy emocionado, pero triste porque quedamos afuera".

La preparación para el partido: "El trabajo físico es el de dos años donde nos hemos parado para competir a nivel internacional y nos alcanzaría para nivel local. Tengo un PF como Pablo Martín que prepara este equipo para los trabajos intensos. Los jugadores no han sentido la altura, han dejado con nerviosismo al América. La idea fue clara, no perder marca y recuperar la pelota. Tuvimos suerte en la pelota, llevamos una victoria para la historia, pero quedamos afuera y es doloroso".