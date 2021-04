Memo Ochoa dispara contra Olimpia: "Cuando un equipo es limitado nos corta oportunidades a base de patadas"

Memo Ochoa, portero del América de México no se mordió la lengua y disparó contra el juego del Olimpia al que denunció como brusco. Se quejó diciendo que así les fue imposible competir. Directamente señaló a Yustin Arboleda por la falta donde fracturó a Jesús López y arremetió.

"No es posible que exista este tipo de arbitrajes. Sobre todo este silbante de Costa Rica (Henry Bejarano) que crees que puede estar a la altura y en una área que es difícil sobre todo como la Concacaf que en todo momento pide que se le de la importancia necesaria a este tipo de torneos pero cuando pones en riesgo tu salud e integridad, es complicado", inició diciendo el guardián.

Luego continuó disparando: "Desde el minuto 1 del juego les permitió todo: pisotones, entradas, desafortunadamente hasta una fractura permitió y a nosotros como es costumbre, en la primera falta, amarilla directa. Es una lástima que Concacaf permita esto y que nunca se manifieste al respecto", manifestó "Paco" Memo.

El guardián fue uno de los que más le reclamó al árbitro, pues América terminó con cuatro jugadores lesionados, algo que más molestó a los futbolistas americanistas. "Todos sabemos lo que significa este torneo, el formato es una lástima. Creo que Concacaf tendrá que mejorarlo porque sabe de la importancia de los clubes mexicanos y tendría que manifestarse al respecto, nunca lo hacen, generalmente lo hacemos los jugadores y entrenadores. Más allá que estamos molestos por el resultado, hay que decirlo, no es justo porque queremos darle seriedad y esto te merma para el siguiente partido y el torneo local", comentó.

Memo le hizo un pedido a Concacaf: "Deberían manifestarse. El árbitro al final del partido estaba muy tranquilo y es una lástima porque es un buen silbante, pero es una pena que no reconozca que tuvo un mal juego. Eso te va quitando el ritmo de juego, pues el equipo rival mira que le dan vía libre para dar codazos, pisotones, de llegar por atrás, entonces se vienen a encerrar y te complican con cualquier entrada y eso les da vida. Es una lástima, ni hablar, acá lo rescatable es que avanzamos y Concacaf no cuida lo que valen los equipos mexicanos, los que levantan este torneo, no los protege y es una lastima, esperemos que tomen cartas en el asunto".

Luego remató: "Al final, esperamos una disculpa no a nosotros, sino a Chucho (Jesús López) que ahora está sufriendo en el hospital y el rival que lo lesionó ni siquiera se acercó a disculparse y decía que no lo tocó y el árbitro lo tuvo a dos metros diciendo que ni amarilla era", comentó en conferencia de prensa.

Llevó el momento que Ochoa explotó contra el juego del Olimpia: "Hablé con los compañeros que no perdieran la cabeza, hablamos de terminar el partido con 11, que ninguno se enganchara con el árbitro, con los rivales, lo tratamos de hacer. Voy viendo que cada vez que iba una jugada dividida y miras que el arbitraje les permite todo, sacas la pierna poco a poco, no vas a las divididas por el riesgo de las lesiones. En el primer tiempo allí están las estadísticas con el total de faltas y ni siquiera una amarilla, nosotros después de ver a nuestro compañero con la pierna rota, tratas de tener el menor contacto con el rival".

Finalmente si manifestó que fue demasiado violento el partido: "No creo que el entrenador los haya mandado a pegar patadas (a Olimpia), no va por allí, pero cuando un equipo futbolísticamente es limitado, que le cuesta con el balón, basan sus oportunidades de avanzar en otras cosas y el día de hoy fue defenderse, balón parado, contragolpe y de cortarnos el ritmo a base de patadas, golpes y por supuesto que el árbitro lo permitió tanto que al final tenemos que estar buscando que no nos hagan otro gol. Así es difícil ponerse a jugar fútbol que es a lo que uno viene", remató con todo el capitán del América.