"El juego de los hondureños fue nada más meter la pierna; tu vas a la siguiente y se la metes en el cuello también"

La derrota del América (0-1) a manos del Olimpia de Honduras les ha calado fuerte a los periodistas mexicanos, quienes no se hicieron esperar y atacaron con todo, unos al elenco hondureño que, de acuerdo a lo que vieron, se dedicaron nada más a pegar, otros resaltaron la "confianza" que los azulcremas mostraron ante los melenudos.

En el programa La Última Palabra de Fox Sports, hubo confrontaciones por el duelo que, a pesar de la derrota, decantó la clasificación del América a los cuartos de final de la Champions de Concacaf.

El ruso Daniel Brailovsky comenzó vislumbrando lo que será el duelo que el América sostendrá ante el Cruz Azul en el clásico de clásicos en el fútbol mexicano el próximo fin de semana. "Yo espero un partido totalmente diferente. Espero que el arbitraje sea mejor. Olvidarse de esto, sobre todo el América y del mal espectáculo que brindaron el día de hoy. Estoy convencido que Solari está muy caliente en el vestuario".





Irrumpe André Marín y pregunta, "¿hoy sí podemos decir, señor Solari, bienvenidos a Concacaf?". Luego entra en acción Rubén Rodríguez y suelta: "Ha sido uno de los partidos más flojos del América de Solari, los jugadores no mostraron actitud, Solari pasó reclamando y está en su papel. El América se confió demasiado y hoy, por poquito y te echan, por ahí tuvieron una última jugada, te echan y quién sabe cómo podrían reaccionar, para mí fue doble error pensar en Cruz Azul cuando tenías al Olimpia encima".



En una segunda intervención, el exjugador de la Selección de México, Alberto García Aspe, fue más allá y demeritó lo hecho por los dirigidos por Pedro Troglio, a quienes tildó de nada más jugar "a meter la pierna".

"El América pensó que con el 2-0 ya calificaba y pensando en el fin de semana, pensaron que con solo salir a la cancha y tener la pelota iban a mantener el resultado, cuando te hacen un gol no es fácil reaccionar. El gane del Olimpia fue más por lo que dejó de hacer el América, no por el gran juego que hicieron los hondureños, el juego de ellos fue nada más meter la pierna, América ni en eso reaccionó y eso es increíble", comenzó diciendo.

Luego expone. "A ver, te meten la pierna, tu vas a la siguiente y se la metes en el cuello también y entonces ya se calman, América no reaccionó nunca. Cuando te dan unas patadas de esa manera, cuando te pisan a Córdova, la gente de experiencia va y a la siguiente le hace lo mismo y le dices -le bajas y vamos a jugar- y más estando en tu cancha, puedo entenderlo cuando estás en Honduras o de visita pero en el estadio Azteca que no se comporten de la misma manera y no pase lo que sucedió, fue mucho lo que dejó de hacer el América".