Temblaron el América y el Azteca: La portada de DIEZ que trasciende y duele en México

El triunfo de Olimpia ante el América en el estadio Azteca se ha visto empañado por duras críticas que han realizado futbolistas y periodistas mexicanos después que las 'aguilas' fueran incapaces, con todas sus estrellas, de vencer al cuadro hondureño y decidieron enfilar sus críticas hacia a algunas duras jugadas que se dieron en el juego.

Tanto Santiago Solari y Guillermo Ochoa se enfocaron en dichas acciones aseguran que fue un partido violento y el arquero calificó a los leones como un 'equipo limitado' que los controló a base de patadas.

La acción más controversial se dio al minuto 54 en una disputa entre Yustin Arboleda y Jesús Antonio 'Chucho' López y a pesar que es una clara falta de amonestación del colombiano sobre el chapín, la fractura terminó siendo una acción circunstancial debido a la forma en cómo quedó su pie debajo de la pierna de Yustin.

La violenta falta contra Yustin Arboleda de Naveda.

En total fueron seis faltas en el juego y que pusieron al Olimpia bajo el huracán, aunque una de ellas fue de Santiago Naveda quien barrió con dureza por la espalda a Arboleda sin hacerle daño, el árbitro Henry Bejarano le sacó una papelea amarilla, pero perfectamente pudo ser roja.

Tras el juego, diario DIEZ publicó su habitual portada digital generando cualquier cantidad de comentarios, el titular es "tembló el América y el Azteca" haciendo alusión al resultado con triunfo para el cuadro hondureño, sin embargo este titular terminó soliendo en el país norteamericano.

Uno de los más duros fue el veterano periodista Fernando Schwartz quien calificó como "porquería e indignante" lo que hizo Olimpia y no compartió la publicación: "No. No. Que absurda visión del diario Catracho. Porquería indignante lo que vinieron a hacer y ustedes orgullosos. Lamentable", escribió.

EN ESPN HICIERON ECO DE LA PORTADA

Fútbol Picante, programa estelar de ESPN para México, no vieron con malos ojos el partido aún con sus polémicas acciones y tampoco la portada de DIEZ. "Es buena portada", dijo José Ramón Fernández entre risas. "Es un buen triunfo que además le debe doler al América que salió parchado, pero Olimpia tenía su sistema de juego y sabían que al controlgolpe podían hacer daño", elogió.

Para Faitelson cree que esto es "sin duda lo que le espera a la selección mexicana en la eliminatoria mundialista" algo que Francisco Gabriel "Paco" de Anda comparte: "Ya lo sabemos, es una historia que nadie tiene que contarnos, lo hemos vivido y seguirá siendo así, ellos se van felices aunque no hayan clasificados, pero que hayan ganado en el Azteca hay que decirlo que no es un tema menor", analizó.

Faitelson cerró diciendo que "hoy veías a los hondureños y los ví bien físIcamente hasta el final del partido, seguían repartiendo patadas".