'Flaco' Pineda defiende a Yustin Arboleda y atiza contra el fútbol mexicano: "Tampoco son los más limpios"

El exlaureado futbolista de la Liga Nacional y Selección Nacional de Honduras, José Luis Pineda, se refirió este miércoles sobre al triunfo del Olimpia en el Azteca ante el América en el cual finalmente no logró la clasificación por un global (2-2) en los octavos de final de la Liga de Campeones de Concacaf.

Pineda esclareció que le gustó el equipo de Pedro Troglio y que esa triunfo en el Coloso de Santa Úrsula es algo histórico.

"Me quedo con este triunfo histórico, no es para cualquiera ganar en el Azteca, creo que Olimpia se va de una manera digna en este torneo como en el anterior; ahora logran una victoria histórica que quizá pueda ser irrepetible", dijo Pineda a través de un Facebook Live con DIEZ.

"Antes de que iniciara el partido todos daban por hecho que podría ser una paliza la que podría recibir el Olimpia, sumado al momento del América en la Liga MX. Olimpia hizo un partido inteligente", añadió.

Sobre el planteamiento del Santiago Solari manifestó que "Solari respetó mucho a Troglio y al Olimpia, sabían que no serían un partido fácil; Olimpia hizo pasar un mal rato al América y tendrán muchas críticas por este resultados. Me quedo con el resultado, no se clasificó, pero fue algo histórico".

LESIÓN DE ARBOLEDA

Respecto a la lesión de "Chucho" López, dijo que "lamento la lesión del jugador del América, quizá lo de Yustin no fue con mala intención, pero lo terminó lesionando, una pena con un jugador joven que tiene mucho futuro".

También dejó entrever que "es un buen tipo, no creo que haya tenido la intención de lastimarlo, es una pena, se terminará hablando un poco de más, pero nada de eso puede desmeritar el buen partido que hizo el Olimpia".

Sin embargo, también expresó que sobredimensionar el fútbol hondureño como uno "rudo".

"Las cadenas internacionales estuvieron hablando de eso en todo el partido. Los periodistas mexicanos exageran un poco; generalizan con lo rudo del fútbol hondureño y siempre se quejan, los he visto en torneos de Libertadores, no me extraña eso, siempre son los más limpios para jugar y tampoco la cosa es así, ellos también hicieron unas jugadas fuertes que no se midieron de la misma manera", soltó.

¿Qué valora de este Olimpia?

"La confianza que el técnico les da, no es el mejor Olimpia, yo me quedo el de 2001-2002 (con Edwin Pavón), me pongo a comparar y teníamos un equipazo, pero este equipo se la cree. Hoy están consiguiendo objetivos que anteriormente no lo pudieron conseguir.

¿Qué le falta?

"Hay jugadores que no me terminan de llenar el ojo, pero tienen confianza y eso los ha ayudado a conseguir cosas importantes.