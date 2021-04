Fernando Palomo y Faitelson se pelean por partido del Olimpia: “Jamás he pretendido aprender de ti”

Una nueva polémica abrió el debate entre dos pesos pesados de ESPN. El periodista salvadoreño, Fernando Palomo, le respondió un comentario a su par, David Faitelson, quien había venido criticando al América por las quejas del juego violento del Olimpia, algo que al comunicador centroamericano no le gustó y hasta cosas personales se dijeron.

Todo comenzó por lo que dijo David del programa Fútbol Picante: “El América “se arrugo”. No quiso entrar al juego de “las patadas” que propuso el club hondureño y confió en un árbitro que no existía. El América mostró que es “terrenal” y le dio pistas, una formula a sus adversarios de cómo hay que hacerle daño...”, dijo Faitelson.

Ver. EL COMUNICADO DEL OLIMPIA SOBRE EL CASO ARBOLEDA

De inmediato le respondió Palomo con algunos argumentos que molestaron al polémico compañero de José Ramón Fernández: “Tampoco se puede caer en la promoción del juego brusco. Esto es absurdo @Faitelson_ESPN”, le contestó, comentario que hizo a su compañero encender la pelea.

La discusión subió de tomo: “Y tampoco se vale quitarle méritos al Olimpia que vino a hacer su partido. La realidad es que el equipo de Solari pudo haber mostrado una cara oculta dentro de su, aparente, impecable paso doméstico: que le falta carácter en momentos decisivos...”.

Palomo: “¿Quién quita mérito al resultado? Pero avalar el juego mal intencionado y sugerir que ese es el camino para derrotar a un rival es muy pobre. Demasiado daño se hace con el argumento de ir a ganar “a como sea” para que además le metas la violencia como herramienta”.

Faitelson: "No hablo de violencia, hablo de carácter, de temperamento, de personalidad. En Anfield, ayer, al comenzar el juego, Milner le puso los tachones a Benzema. Minutos después, Casemiro le dio “su caricia” a Milner. El Madrid le mostró al Liverpool que por ahí no iba. A eso me refiero".

Palomo: "Personalidad fue seguir intentando jugar y no entrar en otro fútbol. La personalidad no se muestra a gritos, ni a patadas".

Faitelson: "No necesito que me des una lección de personalidad. Sé de qué se trata. Anoche el América permitió que un equipo centroamericano mancillara su historia. A patadas, a mordidas o como sea. El América “se arrugo”...

Palomo: "No importa la procedencia del equipo, a menos que seas xenófobo. El partido de ayer se jugó con la violencia como sistema y eso es intolerable, desde mi perspectiva al menos. No pretendo darte lecciones David. Pero porque no me interesa".

Faitelson: "Te equivocas, sí importa la procedencia del equipo porqué en el fútbol hay rivalidades y hay clásicos y también hay niveles. Y se supone que el América está por encima del nivel de clubes centroamericanos. Y jamás he pretendido aprender de ti. Tengo muchos mejores maestros...".