América plantea su retiro de la Liga de Campeones de Concacaf, según Santiago Baños

La derrota del América en el Azteca ante el Olimpia sigue causando controversia en los medios mexicanos, primero por el significado de haber perdido y la segunda por las controversias en relación a fractura de Jesús López tras falta "involuntaria" del delantero merengue Yustin Arboleda.

El presidente deportivo del América, Santiago Baños, expresó su molestia y amenazó con presentar demanda contra el colombiano, sin embargo, también dejó en consideración la idea de no participar en la Liga de Campeones de Concacaf.

"Una sería no participar, pero no queremos llegar a ese extremo, lo más fácil sería mejorar la calidad de los árbitros. Ayer fue una irresponsabilidad total de los árbitros, es increíble que no tengamos VAR en un torneo así que te lleva al Mundial de Clubes, es inaceptables", dijo Baños a TUDN.

"La otra solución es ver cómo están los reglamentos y ver si hay obligación de participar, porque a veces se piensa en no participar y no perder jugadores. Es complicado, hoy es un hospital Coapa, hay tres jugadores en duda, otro fracturado y seguir en este sentido lo hace muy complicado", añadió.

Finalmente, dejó entrever que hay equipos que no tienen la calidad, ni condiciones para disputar este torneo.

"Hay equipos que no pueden estar en el torneo, como el rival de Cruz Azul, con todo respeto, que los mismos equipos pongan el VAR, que la Concacaf traiga arbitraje sudamericano y europeo y ojalá vayan aprendiendo porque hay muchas cosas que hacer", cerró.

América cayó en el coloso de Santa Úrsula, sin embargo, logró su clasificación a los cuartos de final (2-2) por un gobal que le terminó favoreciendo.