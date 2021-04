Solari, entrenador del América, visitó al lesionado Chucho López en el hospital tras el duelo ante Olimpia

A pesar de mostrarse muy molesto una vez que el duelo de vuelta por la Liga de Campeones de Concacaf entre América y Olimpia finalizó el miércoles por la noche, el entrenador de las Águilas, Santiago Solari, mostró el compromiso que sostiene con sus jugadores, entre ellos, el lesionado Jesús 'Chucho' López.



El seleccionado guatemalteco sufrió una fractura de peroné tras recibir una dura entrada del merengue Yustin Arboleda y fue intervenido quirúrgicamente la mañana siguiente.

VER: La fuerte barrida de Arboleda ante el Chucho López del América que le ocasionó una fractura



La sorpresa fue posteriormente a su operación, pues 'Chucho' recibió la cálida visita del estratega Solari, quien hasta se fotografió con su pupilo en su visita al hospital.

“Proteger la integridad física de los jugadores no es una cosa que se pueda debatir. La salud del futbolista está por delante, ‘Chucho’ López es un jugador joven que tiene una carrera por delante y me da una bronca tremenda, porque es fruto de un juego sistemático. El rival propone un juego, pero hay un elemento igualador y que hoy no se presentó”, fueron las palabras de Solari en conferencia de prensa posterior al partido ante Olimpia.

VER: El América plantea su retiro de la Concachampions



El jugador lesionado del América “fue intervenido quirúrgicamente con éxito. Sufrió una fractura del tobillo Weber tipo C y lesión de ligamento deltoideo”, informó el parte médico del club.

El tiempo de baja de López es de 3 a 4 meses, perdiéndose el resto de la temporada con las Águilas, los duelos con Guatemala en la fecha FIFA de junio y la ronda preliminar rumbo a la Copa Oro.