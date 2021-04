Es oficial, América solicitó un fuerte castigo para Yustin Arboleda por la lesión de Chucho López  

América procedió de manera oficial ante Concacaf para pedir la suspensión del delantero del club Olimpia, Yustin Arboleda por lesionar a Antonio "Chucho" López en la Concachampions.

En su reclamo, el presidente deportivo del América, Santiago Baños, explicó que fueron más allá y no solo piden el castigo para el jugador, sino que también para el árbitro de ese partido, el tico Henry Bejarano, pues consideran que no hizo un buen papel.





"Obviamente estamos consternados por lo de ayer, el comunicado de Olimpia no sé si trata de esquivar su responsabilidad, tienen razón en mencionar la patada de Naveda, pero viene a consecuencia de las agresiones que recibimos y del arbitraje, un árbitro capaz va controlando el partido con tarjetas para que no se le salga de las manos", comenzó diciendo sobre el pronunciamiento que tuvo el equipo Albo sobre la situación.

Y agregó en entrevista para "Línea de 4" de TUDN.: "Si ya lo hicimos ante la Concacaf y ante la Liga (pedir inhabilitación de Arboleda y del árbitro), es una queja del arbitraje, queremos la suspensión del jugador que lastima a Chucho y la inhabilitación del árbitro".



Fuentes de ESPN aseguraron que América solicita a Concacaf que Yustin Arboleda esté suspendido alrededor de cuatro meses, mismo tiempo que estará de baja el "Chucho" López tras la lesión.

ACEPTÓ EL MAL PARTIDO DEL AMÉRICA

Santiago Baños consideró la derrota contra el Olimpia como una mala noche del equipo, donde dejaron de hacer muchas cosas y que los problemas físicos también le afectaron.

"Dejamos de hacer cosas, es una combinación, no excuso la derrota, no jugamos bien, no nos sentimos cómodos, no generamos, Córdova tuvo que salir, Mauro y Pedro venían de un problema físico y no jugamos bien y no fuimos lo certeros ni mantuvimos el nivel que teníamos y eso se reflejó en la cancha y en el resultado y eso nos dio para calificar y en las próxima ronda tendríamos que jugar bien y meto las manos al fuego que será totalmente diferente porque Portland no saldrá con esa agresividad", cerró.