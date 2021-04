¿Se queda o se va Troglio del Olimpia? El futuro del DT bicampeón y lo que hablará con la directiva

Pedro Troglio, entrenador del Olimpia, habló de su futuro, pues el próximo mes termina contrato con los merengues y tras quedar al margen de la Champions de Concacaf, todavía no ha llegado a un acuerdo con la directiva para su renovación. El argentino espera que en la próxima semana se sienten para confirmar si hay continuidad o buscará una nueva oportunidad afuera de Honduras.

“El objetivo es lograr el tricampeonato y a futuro es ganar una Concacaf League, me faltaría eso pero no es fácil, hay un montón de equipos. Lo ideal para mí es ganar el tricampeonato y un torneo internacional porque a nivel de Champions League ya hemos conseguido algo; es competir de otra manera no como se hacía antes, pero sí a nivel de Concacaf League tenemos que ganarla”, comentó Troglio para luego hablar de su futuro.

Sobre su continuidad afirmó: “Yo no tendría problemas de seguir. Yo hablé con Rafa Villeda y Osman Madrid, yo estoy para escuchar que puede caerme algún equipo, por ahora no me ha llamado nadie y cuando me han caído decidí quedarme porque estoy cómodo. Estoy esperando sentarme con Rafael Villeda y con Osman”, contó.

Luego agregó: “Yo estoy cómodo, lo sabe la gente de Olimpia. Mi familia también está feliz y obviamente que si me quedo tengo pensado traerme a la familia a vivir aquí a Honduras conmigo y vamos a ver cómo sale todo a partir de la semana que viene cuando estemos más tranquilos”, remató.

Troglio ha venido a tener dominio absoluto de la Liga Nacional, nadie le ha podido competir por el campeonato y eso lo deja en una zona sin rival que presione ya que ha logrado armar un equipo que siempre ha estado a la altura de los rivales que enfrenta.

“Sólo estoy esperando que me llame Rafa para sentarme a negociar y espero que sea la semana que viene… vamos a ver”, sentenció el entrenador de los olimpista quien viene de ganarle al América 1-0 en el estadio Azteca donde quedaron eliminados de la Champions de Concacaf.