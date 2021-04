Plantel del Olimpia toma un respiro y se relaja en Puerto Cortés antes de enfrentar a Honduras Progreso  

Después de semanas intensas llenas de competencias entre Liga Nacional y Liga de Campeones, el plantel olimpista se ha relajado este viernes previo al compromiso ante Honduras Progreso el sábado en el estadio Humberto Micheletti.

El equipo dirigido por Pedro Troglio llegó el jueves por la noche a San Pedro Sula procedente de México, pero haciendo escala en Miami, y el viernes por la mañana realizaron su respectivo entrenamiento en el estadio Morazán.

Posteriormente tras los trabajos físicos realizados, el plantel se trasladó hacia la localidad la bella localidad de Omoa donde han disfrutado de una sopa marinera y también un paseo en lancha.

El cuerpo técnico argentino de Olimpia disfruta su estadía en la playa.

El plantel regresó por la tarde a San Pedro Sula donde sigue concentrado para su partido que disputará en la ciudad de El Progreso el sábado. Los albos son líderes del grupo A con 25 puntos, seguidos de Motagua con 23 y que enfrentará al Real España en Tegucialpa.

POLÉMICAS DECLARACIONES



Previo al viaje a Puerto Cortés, el entrenador argentino ofreció polémicas declaraciones después que medios mexicanos atacaran duramente a Yustin Arboleda quien provocó una grave lesión de peroné al jugador Jesús Antonio 'Chucho' López.



"Con todo respeto, un periodista que solo se dedica a hacer amarillismo no me llega, pero un periodista mexicano que le diga cavernícola al hondureño para mí es un HDP (hijo de p...) por no decir la palabra, es una mierda que no sirve para nada, pero es así, tal vez algo más político lo que han implementado algunos, pero me quedo con la gente del fútbol y con que le hicimos nosotros porque no somos mal intencionados, fuimos a jugar con un equipo que es un muy fuerte y salió un juego duro y en una falta uno alguien lamentablemente terminó con una lesión, pero mi jugador no es mal intencionado y está mal porque no quería lastimar a un colega".