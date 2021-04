La nueva vida de "Rambo" de León reinventado como entrenador y visor de talentos tras su retiro

La vida de Julio César "Rambo" de León, vale como para una mini serie de Netflix que atrapa y conquista miradas detrás de la pantalla llevándote a los mejores momentos de su carrera que vivió en Uruguay y sobre todo Italia en donde destacó con luz propia sucedido de su talento. Sus goles con la Génova, Reggina, Fiorentina, Parma y demás clubes, no se olvidan, tampoco el día que Juventus lo quiso fichar para sustituir a Andrea Pirlo, sí, al mismísimo Pirlo que ahora es técnico del mismo club, pero al menos hoy, no hablaremos de eso, sino de su nueva vida ya retirado de las canchas como futbolista profesional: entrenador de fútbol.

Es mediados de abril... a estas alturas el calor del verano se hace sentir fuerte sobre La Masica, municipio de Atlántida que recibió la visita del místico "Rambo de la gente" para asesorar, dirigir y visualizar los nuevos talentos de "Más Fútbol", una nueva academia de jóvenes promesas que buscan abrirse paso en la Liga Nacional.

"Más Fútbol" apenas lleva ocho meses de haber sido inaugurada con el objetivo principal de tener un centro de recreación para sacar a los jóvenes de las drogas, además de ser un puente para cumplir sus sueños como profesionales.

Ver: La tristeza de Rambo en el Mundial de Sudáfrica 2010

Para ser exactos estamos ubicados a unos 40 kilómetros de La Ceiba, entre Arizona y San Francisco, aquí existe una población de al menos 30 mil personas que sobreviven de la agricultura y ganadería como ser cacao, palma africana, naranjales, granos básicos y productos derivados de la leche.



Parte de la actividad que desarrolló Rambo de León en La Masica.text>

La cita fue el pasado jueves en el campo de fútbol de la colonia Álvarez bajo un ambiente inigualable que esperaban por conocer a su ídolo. El reloj marcaban las 3:00 de la tarde y al parecer, los jóvenes, adultos y ancianos dejaron sus oficios para volcarse al escenario, únicamente para ver trabajar a Rambo, después de todo, era un día especial.

"Este proyecto ahora es una realidad, hace años lo veníamos pensando, pero no se había dado. La presencia de Rambo es de buen impacto, en cualquier lado que va es reconocido. Le hemos dicho que es el jugador del pueblo y como vemos acá, hay bastante gente que lo admira y agradecemos su presencia", dijo Roberto Betancourth, uno de los entrenadores de la academia.

DISCURSO

El entrenamiento comenzó puntual y Julio César llegó vistiendo sencillo, calzoneta, camisa y sus botines de fútbol listo para trabajar. Fue presentado ante los chicos, -quién diría que muchos de los que estaban sentados sobre el césped, no habían nacido cuando "Rambo" estaba haciendo magia en Italia, pero allí estaban, escuchando las palabras de un ídolo en persona que seguramente vieron por YouTube-.

Te puede interesar: El día en que Rambo de León se planteó su regreso a la segunda división de Honduras

La típica frase "ponete a pensar", no podía faltar mientras el exseleccionado nacional que clasificó con Honduras al Mundial del 2020, orientaba a los adolescentes a comer saludable, ejercitarse, a ser atentos a las instrucciones de los entrenadores y hablando sobre el significado de su carrera que por poco lo llevó a fichar a la Juventus, hoy de Cristiano Ronaldo.

"Me dijeron 'vas a sustituir a Pirlo', no, no, esa es una carga pesada, yo haré mi fútbol. Cada uno somos una esencia, que no te digan que sos igual a aquel, a mí me creó Dios", alzó frente a los muchachos.



Rambo de León mientras le daba discurso a los jóvenes futbolistastext>

DISCIPLINA Y TÉCNICA

-¿Cómo describiría a "Rambo" de León como entrenador?- Es un tipo correcto, puntual y que le gusta la disciplina. En reiteradas ocasiones se le vio corrigiendo la orientación de los chicos para controlar el esférico y funcionamiento dentro de la cacha por cada rol individual y cuando no estaban atentos "ey, ey, ey, diez lagartijas", exfutbolista como parte de la penitencia a uno de los jugadores que se integró tarde al rondo después de un breve descanso para hidratarse.

"El fútbol muchachos es chispa. Cuando a mí en matemáticas me ponía esto y lo otro, estaba chispa con la pelota. Al final yo agarraba 97, 99 en matemáticas, en el colegio igual, un animal, porque me ponía a interactuar con el profe, no por estar babeando, sino porque me gustaba saber más", alzó De León en cuanto a la necesidad de estar concentrado para destacar sobre el terreno de juego.

"Por eso Neymar es Neymar, Cristiano es Cristiano, es sencillo, pero uso el espacio, me desmarco, pero ustedes... hay que ser determinantes y agresivos, no lentos, tipo Jerry Bengtson, eso no", añadió.

Parte de los aficionados que llegaron a presenciar el entrenamiento de Rambo de León.

CAMBIO DE PÁGINA

A sus 41 años Julio César de León ya decidió colgar los botines, para convertirse en entrenador. Actualmente cursa la licencia C y continúa formándose para adquirir experiencia en todos los sentidos.

Sin embargo, entrenar chicos de edades menores no lo será todo, ya que Rambo estará fungiendo como visor recomendando futbolistas a través de la agencia italiana TMP Soccer SRL.

Nuestro viaje finalmente termina con una amena plática con "Rambo", en donde dejó en manifiesto que "ya estoy oficialmente retirado del fútbol, el año pasado me retiré y la pandemia ayudó a que empezara con este nuevo proyecto que se los presenté a los italiano y a gente de Sudamérica" y que "ya pasamos a la parte de entrenador, es bonita, pero mucho más complicada porque cuando sos jugador piensas en seis o siete que quieres venir y darle equilibrio al grupo, pero no puedes darle equilibrio a todos; cuando sos entrenador tienes que pensar en 30".

Sobre la proyección formativa tiene claro en que "tienes que formar la parte espiritual y social. La parte formativa es lo que más me interesa, empezar desde abajo humildemente. Tenemos un buen proyecto y hoy estoy trabajando con una empresa italiana para la cual quieren talento hondureño; ellos no insisten mucho en catrachos porque prefieren brasileños o argentinos, pero gracias al Señor, nosotros (David Suazo, Edgard Álvarez, hicimos una buena carrera en Italia y quieras o no eso pesa y da flexibilidad para que podamos contar para ellos.

"Es un importante la oportunidad que les estamos dando a estos chicos y he visto algunos buenos, otros que necesitan mayor continuidad de crecimiento y conceptos básicos. Algunos piensan en hacer la culebrita, gorrito y de repente olvidan cómo hacer una pared. No me estoy convirtiendo en agente, aunque quieras o no lo hago inconscientemente porque tengo contactos y me llevo bien con directivos, pero no soy contratista, solo ayudo a hacer conexión y abrir puertas a los chicos a diferentes partes del país. Lo que me interesa es ayudar a los chicos y de a poco ir formando mi carrera en Estados Unidos y quiero seguir mejorando muchos aspectos como técnico. Quiero seguir enriqueciendo mi bagaje como entrenador", señaló.

Este es "Rambo" de León, el laureado futbolista hondureño que busca reinventarse en el fútbol, ahora como entrenador, y que un día sueña en poder dirigir alguna selección menor de Honduras, para él "sería interesante para el futuro". Su carrera y perseverancia fue señal de éxito, quizá logre lo mismo tendrás del banquillo.