Diego Vázquez a Héctor Vargas: "Me hago monje buda si me hacen 18 goles y me voy para el Tíbet"

Diego Vázquez, técnico del Motagua, previo al clásico ante Real España, habló del triunfo 1-0 del Olimpia ante América en el estadio Azteca por la vuelta de octavos de Liga de Campeones de la Concacaf.

"Hay que darle el mérito, ganar en ese estadio no es muy fácil. Independientemente de las circunstancias manejó bien el partido, lo llevó donde querían. Ganaron y estuvieron cerca de pasar, pero el hecho de ganar ya es positivo. Nosotros empatamos con Xolos en México y nadie nos daba méritos, pero para mí lo es empatar, imaginate ganar en el Azteca", dijo el argentino a HonduSpots Ilustrada.

Pese al triunfo obtenido en el Coloso de Santa Úrsula, Diego llama a la afición hondureña a recordar las distancias de ambas ligas y no creer que esto pasará siempre.

"La gente se confunde y se cree que porque lo hacés una vez y te sale, lo va a a hacer siempre. Las diferencias siguen estando y son enormes en infraestructura, económico, en un montón de cosas. Recurso humano no, porque acá hay mucho, pero si te das cuenta acá no hay inferiores, no hay canchas, muchas limitaciones que no es que no podás competir, si lo podés hacer. Te puede salir un par de partidos por un montón de cosas, porque el rival subestime, pero la realidad de un fútbol y otro es de mucha diferencia, ganar con ello tienen mas mérito", agregó.

Su dardo para Héctor Vargas

Antes del juego de Marathón ante Portland Timbers en el Providence Park de Oregon, Vargas le dejó un recadito al Motagua al asegurar que había sido eliminado por el subcampeón de Nicaragua.

Los verdolagas terminaron quedando eliminados tras caer goleados 5-0 y Diego también le mandó un mensaje al estratega verdolaga cuando le preguntaron si ya habían limado asperezas.

"Se comió 18 (goles), a lo mejor se tranquiliza. Si salió hablando que habíamos quedado fuera y lleva 11 goles con Santos Laguna y ahora 7 con Timbers son 18, mamita, y sigue hablando. Yo me hago monje buda si me hacen 18 goles y me voy para el Tíbet".

Su relación con Troglio:

"Estuvimos en la embajada argentina comiendo un asado. Fui compañero de sus asistente en divisiones argentinas, estuvimos normal. Hay cosas que no son de cuerpo técnico, que son de equipo y no las comparto. Si tengo su WhatsApp, no chateamos todos los días, pero cuando quiero preguntarle algo no hay problema. Nos saludamos y nada más".

¿Lo llamaron de Saprissa?

"Vi circulando en programas deportivos que era una opción, si me han llamado representantes que estoy en una lista de posibles técnicos con otros como Guimaraes, ya por el hecho que me nombren y me tengan entre los candidatos es algo positivo. Si se da o no hay que ver. Que me llamó el presidente o alguien del club, te mentiría".

Lo han llamado de clubes de Guatemala

"En alguna oportunidad si me han llamado los directivos de Guatemala por ejemplo, pero he preferido quedarme en Motagua porque no había mucha diferencia económica y a veces uno prefiere la estabilidad. ¿Comunicaciones o Municipal? Me llamaron tres equipos".