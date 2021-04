Con un Clásico y una dura visita de Olimpia: Así se jugará toda la jornada 12 de la Liga Nacional este sábado

Vibrante jornada 12 se vivirá este sábado en la Liga Nacional, todos los partidos se disputan este día y destaca el Clásico Motagua-Real España.

Oficial: Comisión de Disciplina otorga tres puntos a Real Sociedad por alineación indebida de futbolista del Platense en la jornada 11



La fecha inicia en Tocoa, Real Sociedad recibe a un golpeado Marathón que viene de ser humillado en la Champions de Concacaf y con ganas de recomponer el rumbo.



El partido será a las 3:15 de la tarde y será transmitido por TDTV +. El árbitro para este interesante cotejo es Nelson Salgado.





Más tarde a las 4:00 P.M, inicia la jornada en el estadio Nacional, UPNFM recibe al Platense. Los escualos perdieron el punto que habían sumado ante Real Sociedad por alineación indebida de Héctor Aranda. Tigo Sports llevará por TV este partido y será arbitrado por el central Selvin Brown.

Siguiendo con la jornada (5:00 P.M), desde el Marcelo Tinoco de Danlí, Real de Mina busca una victoria que lo aleje de Real Sociedad por el no descenso ante el Vida.



Los cocoteros llegan con nuevo entrenador y también quieren sumar. Este duelo va por Tigo Sports y lo pitará Óscar Moncada.



Para la noche, a las 7:15, Olimpia visitará al Honduras Progreso, el León llega motivado tras su triunfo contra el América en la Champions de Concacaf.

El partido será arbitrado por Armando Castro y la transmisión en vivo la tendrá las pantallas de Tigo Sports.



La fecha se cierra con un tremendo Clásico, Real España visita a Motagua. La Máquina quiere romper una racha de 18 partidos sin vencer a los azules en Tegucigalpa.



Televicentro será el que transmita el partido a las 8:00 P.M y el juez de este partido es el "matemático" Saíd Martínez.



LOS DATOS PREVIO A LA JORNADA 12



Real Sociedad-Marathón

Serie histórica: 31 juegos: Real Sociedad ganó 12, Marathón ganó 10 y empataron 9

Marathón anotó 39 goles y Real Sociedad anotó 34

Real Sociedad suma 16 juegos sin ganar en Tocoa en liga nacional

Serie en Tocoa: 14 juegos: Real Sociedad ganó 7, Marathón ganó 4 y empataron 3



UPNFM-Platense

Serie histórica: 14 juegos: Platense ganó 4, UPNFM ganó 4 y empataron 6

Platense anotó 10 goles y UPNFM anotó 9

Platense acumula 6 juegos sin vencer a la UPNFM

Serie en Tegucigalpa: 1 juego: Fue un empate 0-0 en su primer duelo en la liga



Real de Minas-Vida

Serie histórica: 8 juegos: Vida ganó 3, Real de Minas ganó 3 y empataron 2

Real de Minas suma 14 juegos sin ganar en liga nacional

Aldo Oviedo llegaría a 200 juegos en liga nacional

Serie en Danlí: 3 juegos: Real de Minas ganó 2 y Vida ganó 1



Honduras Progreso-Olimpia

Serie histórica: 27 juegos: Olimpia ganó 15, Honduras Progreso ganó 6 y empataron 6

Olimpia liga 9 partidos sin perder con el Honduras Progreso

Honduras Progreso acumula 5 juegos sin anotarle goles a Olimpia

Serie en el Micheletti: 13 juegos: Honduras Progreso ganó 5, Olimpia ganó 5 y empataron 3



Motagua-Real España

Serie histórica: 231 juegos: Motagua ganó 82, Real España ganó 75 y empataron 74

1-0 ha sido a favor de Motagua los últimos 3 juegos ante Real España

Real España suma 18 juegos sin vencer a Motagua en Tegucigalpa

Serie en Tegucigalpa: 110 juegos: Motagua ganó 51, Real España ganó 27 y empataron 32