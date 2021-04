El ataque de David Faitelson al Real Madrid por su trato a Keylor Navas: "Le pagaron con basura"

David Faitelson analizó para ESPN Costa Rica a Keylor Navas, portero que actualmente juega en el PSG y ex futbolista del Real Madrid.

El periodista mexicano atacó al equipo merengue asegurando que no valoraron al cancerbero tico y que la nacionalidad le costó su puesto en el club español.



"Keylor Navas ha sido uno de los porteros más grandes del fútbol, más infravalorados de los últimos tiempos. Por lo que logró en Real Madrid, ganar ligas en Europa y siempre respondía como un guardameta serio en los momentos más complicados del equipo español".





Y agregó: "Pero con todo respeto, el Real Madrid le pagó con basura, no le pagaron bien a Keylor Navas. Siempre tuvieron la intención de traer otro cancerbero, primero De Gea, luego trajeron a Courtois y después se produjo su salida".

Sobre la actualidad de Navas, Faitelson lo puso a nivel de nombres como Ter Stegen, Oblak, Neuer y afirmó que está entre los mejores.



"Me da mucho gusto que hoy siga manteniendo un nivel importante en el PSG, está claro que es difícil dejar al Madrid y no bajar de nivel. El tico se mantiene y sigue mostrando sus aptitudes y claro que está al nivel de los mejores del mundo".



También comentó sobre la nacionalidad, factor que para el comentarista azteca fue factor principal para su salida del Real Madrid.



"Dejemos de infravalorar a un futbolista de acuerdo a su nacionalidad, pregunto ¿acaso porque Keylor Navas es costarricense no está a nivel del mejor portero del mundo? Eso me pareció a mí que fue factor cuando fue desechado injustamente del Real Madrid".

Y cerró: "Yo no me voy a poner la etiqueta para defender a Keylor, el se defiende solo bajo los postes, pero no hemos tenido la capacidad de reconocer lo que vale Navas".