Jorge Pineda de Marathón sobre los jugadores que desertaron: "Cada uno define en qué situación quiere estar"

Jorge Pineda, asistente técnico de Héctor Vargas, compareció en conferencia de prensa tras el empate 1-1 de visita ante Real Sociedad por la jornada 12 del Torneo Clausura 2021 y habló sobre las últimas polémicas que han rodeado al club y fue muy claro en sus respuestas.

El profe se pronunció sobre los dos jugadores que se quedaron indocumentados en Estados Unidos y dijo que sus razones tenían. Defiende a la institución y habla sobre la gran cantidad de "memes" que han sacado algunos fanáticos de otros clubes en las redes sociales.

Sobre el Real Sociedad vs Marathón: "Fue un partido donde los dos equipos estaban buscando ganar, obviamente sabíamos que Real Sociedad por ser locales tenían esa posibilidad; nosotros también queriendo ganar porque no tenemos un mañana, la tabla está apretada, Real España nos lleva unos puntos, pero confiábamos que ganando hoy se nos podía facilitar".

Signos de triunfo: "Si nosotros hubiésemos sido más certeros, hubiésemos ganado el partido. Me gustó la actitud de jugadores del equipo en una cancha pesada, el equipo mejoró después de algunos partidos que no jugamos bien, pero tenemos que seguir mejorando. Pudimos haber ganado.

Marathón no ha tenido un buen cierre de torneo y tras el tropiezo en la Champions de Concacaf ahora las cosas se vienen más complicadas.

¿Un equipo ordinario o solo mal rato de Marathón?: "Nosotros desde que estamos con Héctor Vargas han sido cuatro años muy importante y todos los equipos pasan un periodo de transición que no les permiten hacer las cosas bien durante un torneo. Hemos tratado, pero no se ha podido, tenemos seis puntos en disputa y cualquier cosa puede pasar, nos la tenemos que jugar ante Real de Minas y Olimpia; matemáticamente podemos clasificar. Cualquier comentario adverso del equipo simplemente queda aceptar, pero nosotros sabemos en lo interno cómo nos manejamos. Real España hasta ahorita está siendo protagonista, pero no ha andado bien. Hasta este torneo nos hemos debilitado, pero seguimos con la esperanza de clasificar.

Eliminación de Liga de Campeones de Concacaf: "Hay momentos en que resentimos eso, pero de aquí es borrón y cuenta nueva, la página que se escribió ya está escrita. De una u otra manera no pudimos sacar el resultado, pero también hay que entender la diferencia entre un equipo y otro.

Mal momento para Marathón: "Hay que reconocer el esfuerzo que ha hecho el presidente del equipo Orinson Amaya, ha hecho uno enorme y ha metido plata de su patrimonio junto a otros directivos que le apoyan. No podemos comparar planillas con Olimpia, Motagua o Vida, nos superan, pero no queda más que apuntar a la clasificación, vamos a hacer el esfuerzo, hoy los muchachos salen dolidos, se pudo haber ganado.

Caso de jugadores en Estados Unidos (Luis Ortiz y Carlos Perdomo): "Han hecho muchos comentarios adversos en contra del equipo, muchos aficionados de otros clubes hacen memes, dicen que nos deben cuatro meses, pero es totalmente falso. Un jugador como en el caso de Perdomo o Luis no pudieron haber dicho eso, cualquiera que lo ha haya dicho que levante la mano y nos podemos ir a un careo. De lo que hagan ellos, cada uno define en qué situación quiere estar, pero el equipo está pagando, quizá otras personas influyeron sobre ellos para que se quedaran, pero no es responsabilidad del equipo, solo queda respetar eso".

Les desea lo mejor a los dos muchachos: "Mientras estuvieron en el plantel, debo decir que los dos son grandes muchachos, lo que queda es desearles éxitos. Mi cariño y aprecio para ellos porque son grandes personas, queda apoyarles".