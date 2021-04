Diego Vázquez tras el gane ante Real España: "Tenemos 26 puntos sin ayudín, bien ganados”

Gran victoria de Motagua ante Real España en el estadio Nacional de Tegucigalpa por la mínima que le permite seguir en la pelea con Olimpia por el primer lugar del grupo del centro.

Diego Vázquez habló en conferencia de prensa y analizó el triunfo sufrido con un tanto a balón parado de Cristopher Meléndez. Pero ojo, también lanzó un dardo resaltando que tienen 26 puntos sin "ayudín" y bien ganados.

“Real España tiene jugadores que juegan bien, se defienden bien, pero creo que tuvimos el dominio del partido, siempre Motagua fue el que propuso, ellos tienen gente alta, fuerte y eso siempre te complica, nosotros siempre hicimos el intento de jugar, me gustó el equipo, nunca bajó los brazos, siempre siguió luchando, bueno, seguimos peleando, tenemos 26 puntos sin ayudín, bien ganados”, remarcó Diego Vázquez.

Tras lanzar dicho dardo, al DT de Motagua se le consultó para quién iba dirigido la palabra "ayudín".

"Ayudín es una marca para lavar la ropa, eso significa", ironizó Diego Vázquez.

Sobre qué le gustó de su equipo este sábado ante Real España, Diego Vázquez respondió: “Bueno me quedo con los argumentos de la rebeldía, siempre querer, siempre proponer, si te fijas los últimos 20 minutos el que quería jugar era Motagua, Real España estaba tirado atrás, pretendiendo que pasara el tiempo, cuando buscas en alguna íbamos a tener la oportunidad, obtuvimos el gol a balón parado, no recibimos, nos habían criticado porque recibíamos mucho gol a balón parado y hoy justamente con un rival importante no recibimos e hicimos el gol por esa vía, es positivo”.

Sobre la falta de contundencia del equipo, dijo: "No es fácil ganar partidos, comparto sí que no estuvimos finos en las jugadas que se presentaron para definir, pero bueno el rival juega, va primero en el otro grupo, no es sencillo y me quedo con lo que dije, hicimos un buen partido, no recibimos gol".