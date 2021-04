Las nuevas confesiones de Rambo de León: "A la Juventus le hubiese costado entre 25 a 35 millones de euros"

Hablar de Julio César de León es referirte a un futbolista icónico catalogado como uno de los mejores en la historia del fútbol hondureño que se hizo de un nombre en Italia brillando con luz propia.

Desde su debut con el Platense en 1996, "Rambo" formó parte de una época dorada para jugadores de nacionalidad catracha que se abrieron paso en el fútbol europeo destacando en clubes como Fiorentina, Reggina, Genova, Parma o Torino entre Serie A y B.

Hoy a sus 41 años le ha puesto fin a su carrera como jugador profesional para escribir una nueva página como entrenador de fútbol y durante su visita a una academia de fútbol por La Masica, Atlántida, DIEZ aprovechó para conversar el "Rambo de la gente".

Durante la amplia entrevista junto a su servidor, Edgar Witty, el ídolo hondureño habló de su vida por Europa, el día que sustituyó a Andrea Pirlo, su fichaje frustrado a la Juventus y sobre la actualidad del fútbol hondureño sumado a la clasificación de Honduras a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Te puede interesar: La vida de Rambo de León reinventado como entrenador y su visita en La Masica

¡Comenzamos!

¿Qué te trae tu nuevo pasaje en tu carrera después de retirarte como futbolista profesional?

Ya pasamos a la otra parte de entrenador, es bonita, pero es más complicada. Cuando sos jugador piensas en seis o siete que vienes y les das equilibrio al grupo, pero cuando eres entrenador tienes que pensar por 30, porque tres o cuatro son calladitos, otros gritones, alegres y otros se pasan de entrenar. Tienes que formar la parte mental, espiritual, educativa y social. Hay chicos que dentro de la cancha no hablan nada y fuera de ella, qué es lo que no te hablan. Me interesa empezar desde abajo, estoy trabajando con una agencia italiana; a ellos les interesa jugadores de Brasil o argentinos, pero gracias al Señor David Suazo, Edgar Álvarez y yo hicimos una carrera importante en Italia y eso pesa.

¿Te has sorprendido con los jugadores que has visto?

He visto muchos chicos buenos y otros que necesitan mayor continuidad de crecimiento y conceptos básicos. Hay quienes piensan más en hacer una culebrita o gorrito y de pronto se olvidan de cómo hacer una pared o darse vuelta de espalda. No van a una academia, lo hacen cuando tienen 15 y eso les pasa factura.

¿Te estás abriendo paso como agente de futbolistas?

No me estoy convirtiendo en agende de futbolistas, quieras o no lo hago inconscientemente porque tengo buenos contactos con directivos, pero no soy contratista, simplemente ayudo a hacer conexión y abrir puertas a los chicos. Estamos trabajando humildemente, pero lo que me interesa es entrenar y adquirir experiencia. Estoy trabajando en Estados Unidos y quiero seguir mejorando, visitando clubes de la MLS y por qué no México. Quiero seguir enriqueciendo mi bagaje.

¿Cómo vas con tus cursos de entrenador?

Voy por la "C", en Honduras es muy difícil, así que he empezado desde abajo. Me gusta el sacrificio porque sé que las cosas fáciles, fáciles se van. En mi caso, por la carrera que tuve en Europa deberían de darme la facilidad y no estar esperando cuatro o cinco años para venir y perder tiempo. El día de mañana sería importante poder agarrar una selección menor, pero en este momento mi mentalidad no está acá.

¿Oficialmente retirado del fútbol?

Sí, el año pasado me retiré. La pandemia ayudó a que empezara con este nuevo proyecto que se lo he presentado a los italianos y allí estamos. Hay buenos chicos que me están contactando porque saben de las conexiones que tengo. También trato de mejorar en el inglés porque en Europa la gente eso habla, tenemos que actualizarnos en eso.

Rambo de León en uno de sus enfrentamientos contra la Juventustext>

PASAJE EN EUROPA

¿Cómo resumes tu carrera?

Ni la pienso de lo que hice, solamente lo hice por ustedes, por amor al país que me dio nacer y me dio la oportunidad; agradecer hasta que Dios me da a esas personas que me ayudaron bastante y que me enseñaron, empíricamente, pero lo hicieron. Ahora al chico de 12 años les cuesta hacer técnicas.

¿Por qué no se concretó tu fichaje a la Juventus en tu mejor época en Italia?

Ya había hablado con Luciano Moggi, él me motivó para irme para la Juventus, pero Vincenzo D'ippolito y Pablo Betancourt se desligan de él, entonces armaron otro grupo de contratistas; al final la cosas salen lindas, seguramente si hubiese llegado a la Juventus es claro que hubiese jugado, estando entre esos monstruos era más fácil, pero para mí fue mucho más lindo saber que iba a llegar a un equipo (Reggina) en el cual donde recientemente había sido vendido Andrea Pirlo, ese hueco era difícil de tapar y no lo iba a tapar nadie, yo simplemente hice mi fútbol.

¿Qué se te vino a la mente en ese momento?

Si yo me ponía a pensar -sustituir a Pirlo-, si él hacía esto y lo otro; yo vengo de una escuela dura, él creció en una escuela italiana, entonces sicológicamente yo estaba preparado para muchas cosas y más bien me incentivó trabajar al doble. Después hice lo que hice, no sé si hice más o igual que él, pero hice cosas que meritoriamente se lo ganan pocos en el sur.

¡En fotos! Así fue la visita de Rambo de León en La Masica

En ese momento de tu posibilidad de fichar por la Juventus, ¿Cuánto le hubiese costado Rambo de León en la actualidad?

¡Ufff, ni lo quiera Dios! Lo que cuesta Limber Pérez (entre risas) dos pan de coco, ja, ja, ja, muy caro todavía para ese negro... no, no. Creo que costaría entre 25 a 35 millones de euros, na, mejor en libras esterlinas, muy barato me estás poniendo vos a lo que es hoy en día; igualmente se hicieron dos o tres transferencia (entre Genoa, Parma y Reggina) en un lapso de dos años entre 12 o 14 millones.

Julio César de Leon en uno de sus entrenamientos con el Torino de Italia.text>





¿Qué hiciste con tu primer sueldo fuerte en Italia?

Ni tanto, yo llegué a préstamo en mi primera temporada, no fue totalmente convincente, primero tuve que convencer y fue difícil, porque en ese mismo año Damián Álvarez, la "Chimoltrufia" de Tigres y llega un fenómeno en Argentina (Bruno Calabria) campeón de Libertadores y yo estoy en el mismo puesto que él y claro, siendo argentino llegan con mejor cartel que mí, pero lo que yo hacía allí, él no lo podía hacer. Quieras o no yo lo apoyé mucho, dormíamos juntos y comíamos en el mismo plato, hacíamos asados a lo grande; compartimos cosas lindas, pero él me decía -León, lo que vos haces yo no lo haré, vos le pegas con las dos, yo solo tengo la derecha-, son cosas que hoy insistimos con los chicos. Yo tenía variantes, podía jugar tipo Pirlo (contención retrasado), media punta que en Italia era difícil por mi altura, me iban a agarrar a patadas, peor con esos animales de casi dos metros de italianos defensores. Siendo veloz y astuto jugaba relajado por la banda derecha o izquierda.

¿Cuál fue tu primer auto?

Fue un Toyota Corrolla cuadrado, todavía tengo la foto en mi Whatsapp. Muy feliz de tener ese carrito, era año 92´, ponete a pensar.

¿El más caro que ha logrado tener?

No te lo puedo decir, no me gusta hablar de esas cosas, es más, ni le tomé fotos a las cosas lujosas que tuve, no les paro bola a los autos. Lo importante es que sé cambiar el aceite, sé cambiar la llanta y recomponer algo que se haya descompuesto. Solo te sé decir que cambiaba de autos como cambiaba de chicas en Italia, con eso te digo todo.

¿Derrochaste dinero en tu carrera o invertiste?

Aprendí a ahorrar desde cipote, miraba las dificultades en la familia, me tocaba vender mango. Venir y mantener ese dinerito durante la semana para poderme costear el desayuno yo mismo porque me iba con una semita. Mi papá solamente me daba 10 centavos y yo tenía que ir a la trucha a comprar una semita y meter la jeta a la llave para hacer que se fuera para abajo. Yo aprendí a ahorrar desde que estaba en Platense, luego aprendes de las charlas empresariales que te dan en Europa y te enseñan a administrar tu dinero. Luego debes ser una persona humilde y no demostrar lo que no tienes que demostrar.

¿Ahora te retiraste, pero dejaste un colchón de respaldo económicamente hablando?

No me gusta hablar de eso, para mí el dinero viene y va, hoy puedes tener poco o más, pero el Señor te seguirá proveyendo, lo importante es que trates de ayudar a quien tenga más necesidades que vos. Gracias al Señor siempre ha proveído en mi vida y familia, a cada uno de ellos les he hecho sus casas, humildes que por lo menos tiene su techo, baño y cocinita. No me gusta hablar de tonteras que tengo dinero, tuve o sigo teniendo. Me gusta ayudar al necesitado porque sé que algún día puedo padecer lo que en su momento esa persona puede tener.

¿Por qué no se consagraron jugadores como Cristian Martínez, Alfredo Mejía o Johnny Leverón en Italia?

Pregúntale a ellos y eso que ellos llegaron a un pedazo de equipo como el Udinese, yo se los dije -muchachos quédense, no pasa nada, yo les puedo dar una manito, no pasa nada-, pero ellos decidieron y uno respeta las decisiones de los demás. Prefirieron regresarse a Motagua, creo. Independientemente han tenido una buena carrera, en Italia tuvieron una gran escuela, pero creo que hubiesen hecho mucho más si tuviesen la valentía de quedarse en Italia.

¿Qué consideras que te faltó lograr en tu carrera?

Todo lo que me propuse lo logré, inclusive lo que no tenía en mente Dios me lo puso y lo agarré. Logré cosas que pocos jugadores lograron con un poco de disciplina, con un poco de temperamento, con mucha autolimitación de cosas que les gusta tener a los jugadores o jactarse. Me preocupé más por la parte futbolística y de tener una buena reputación. Nunca he bebido, no me he metido drogas, no fumo y no ando en discotecas, tampoco fregando y más cuando ya tienes familia; tratar de ser un mejor padre, un mejor ser humano, un buen vecino, que por lo menos puedes ir a un pueblo y te ofrecen un bocado, esas son cosas lindas que te retribuyen a través de la educación.

SEGUNDA PARTE ENTREVISTA RAMBO

¿Tienes un sucesor en la Liga Nacional?

Hay algunos que me han gustado, los seguiré observando, les estoy dando seguimiento, pero están jóvenes, son algo inmaduros; el tiempo es bueno, coloca buenas cosas y ojalá les sea colocado personas con buenas sugerencias para que sigan creciendo.

¿Quién está listo para salir al extranjero, en ejemplo de los futbolistas olímpicos?

Del Preolímpico digo que hay muy pocos, analicé muchas cosas y hay pocos; no solo se puede jugar con ímpetu, no solo se puede jugar con ganas, faltaron muchas ideas y a la selección no le vi una idea de juego -aunque el profesor tenía poco tiempo-, pero están jóvenes todavía. Hay dos o tres que teniendo más equilibrio podría sobresalir. Tienes a un Arriaga, Luis Palma o Edwin Rodríguez, pero apareció ante México, pero por qué no apareció ante Haití o Canadá, pero hubo más ganas que solvencia de fútbol, de técnicas, de confianza, pero el tiempo les dará eso.

Olimpia tiene valorado a Edwin Rodríguez en más de tres millones de dólares, ¿lo vale?

Es el Olimpia, está jugando en el mejor equipo históricamente y mejor futbolísticamente hablando del país. Olimpia sabrá valorarlo, ya después el equipo que lo quiera hará una análisis, pero qué ha hecho el chico en 40 partidos, cuántos goles ha metido y cuántos pases de gol; lo pueden vender a 10 millones, pero equipo le puede decir -lo vendes a 10 millones y solo hizo dos goles en 40 partidos-. Lo están valorando bien, es el Olimpia, si fuera el Platense te diría que es diferente, pero mis respetos.



Rambo de León conversando con los niños del municipio de La Masicatext>

¿Cuáles serían tus refuerzos para esta selección Preolímpica?

Yo no metería refuerzos, no tiene necesidad. Yo como jugador que estuve en la Sub-23 no acepté refuerzos y si lo hubiesen metido, me hubiese salido de la selección porque ya hicieron un gran esfuerzo, dejar a sus familias, estudios, y otros sacrificios como irse temprano a la cama. Los chicos hicieron un gran esfuerzo.

¿Tildas de vergonzoso lo de Marathón en Liga de Campeones de Concacaf o cómo lo tildas tú?

Es una lección, Marathón viene mostrando un bajo nivel, que se puede dar. Siempre han estado en los primeros lugares y es normal que se de un bajón en base a la generación que viene y otras que salen. El profe sabrá tirarla adelante, siempre sale adelante en las últimas, pero es una lección para los chicos que cuando están afuera no representan a Marathón, sino a un país entero y nos avergüenzan a todos. Olimpia no pasó, pero mostró mejor aptitud; pudo haber jugado mejor fútbol sinceramente, el América es un equipo que te deja jugar, es de los mejores en México y felicito al Olimpia que le ganó bien.

Pero es vergonzoso de cómo nos dejan mal a través de la lesión de "Chucho" López, eso da mucha pena. Odio la clase de violencia, no te sabría decir una palabra exacta, pero creo que es justo que lo castiguen porque el chico tiene una familia qué alimentar y una carrera por la cual sacrificarse. Son cosas que para mí dan Vergüenza; Estando de espalda se le hace una entrada así, por más que Arboleda no lo quiso hacer así, pero no puedes tocar así a una persona, está de espalda, empújalo no más, pero por detrás no le puedes hacer una entrada así, ni en el barrio se hacen esas cosas. La venganza del fútbol es que te vas a quebrar solo por las maldades que haces. Lo que hizo el árbitro es una idiotez de sacarle la amarilla, lo hubiese expulsado.

¿Cómo es anotar en el Azteca?

Fue chiripa, es entrenamiento y eso es lo que queremos hacer con los chicos.

¿Te imaginabas a un América temblando en el Azteca?

El Olimpia se supo defender bien, el América no supo contratacar y las que tuvo no fueron claros. Preservó jugadores importantes. Cuando a los mexicanos les toca jugar contra nosotros, dicen que los hondureños tiran patadas y mira lo que pasa, no podemos seguir cayendo en eso.

¿Llegaremos al Mundial de Qatar 2022?

Allí vamos, pienso que los amistoso son importantes, mejoran la parte mental, no la física porque somos unos animales para correr, pero tenemos que jugar con mayor calidad de fútbol, se están acabando y hay que tener mucha atención. La calidad de nuestro fútbol está precaria.

Y Coito lo ha dicho, en cuanto a las canchas...

Yo protesté por canchas, por mejores pelotas, cuando yo se los había dicho de manera educada y tranquilamente. Son cosas que Pinto lo dijo más agresivamente y hasta ofensivamente, yo no ofendí a nadie, pero como lo dice un hondureño son negativas, pero como lo dice un extranjero cerramos el pico y nos metemos la cola entre las patas.