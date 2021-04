El "Potro" Gutiérrez atizó contra periodista mexicano que tildó de "cavernícola" al fútbol hondureño

Raúl "Potro" Gutiérrez, técnico mexicano del Real España, habló de la derrota 1-0 ante Motagua y también del histórico triunfo de Olimpia sobre el América en el Estadio Azteca y la jugada donde Yustin Arboleda lesionó a Jesús López.

"La idea ante Motagua era que con la velocidad e ir y venir de Carrasco y Maykel emparejar esa media cancha que tienen. Lo logramos a medias, pero al tener la pelota era darle claridad al equipo y no logramos establecerlo. Por eso comenzamos a modificar, cuando entra Vuelto y Yeison es con esa finalidad. Tuvimos un poquito mas la pelota, pero no como me hubiese gustado", dijo en entrevista a Cinco Deportivo.

Gutiérrez se refirió también a las ausencias de Luis "Buba" López y José Alejandro Reyes. El primero fue baja a última hora.

"Los dos traían un tipo de molestia. Ayer era un partido de un gol y necesitábamos contar con los jugadores al 100%, tanto Alex como López no estaban al cien".

Atizó contra periodista mexicano

A Gutiérrez le preguntaron también sobre los comentarios de la prensa mexicana tras el juego América vs. Olimpia y las críticas por la entrada de Arboleda al "Chucho" López. Considera que hubo malta intención del colombiano.

"Ya tuvieron una probadita de lo que es el periodismo en México y como en todos lados hay periodistas que se pasan de la raya. No me acuerdo qué comentó (Gerardo Velázquez de León) con respecto al fútbol hondureño, pero equivocado. Así es allá en México, igual de malo, igual de torpe con sus comentarios y mucha gente le da bola(le pone atención), hay otra gente más mesurada que ve el fútbol como debe ser", sentenció.

Y agregó: "Tristemente esa gran actuación de Olimpia quedó opacada por esa jugada de Arboleda que sin duda es de mala intención. Esa parte por más que me quieran decir que es circunstancial, no es. Yo a ustedes les digo, imagínense que ese jugador sea su sobrino, su hijo, el compañero de su hijo o simplemente el amigo de la familia que le pasó eso y verán como cambia inmediatamente su juicio. Nosotros como parte del fútbol y la gente que ha vivido fracturas, porque a mí me tocó una en 2011 previo al Mundial, te das cuenta cuando es un accidente y cuando no. Tristemente sucedió esto y en un marco donde Olimpia había hecho un gran partido, había conseguido lo que quería, pero la gente habla más de esa jugada lamentable que de ese gran triunfo. Ojalá no hubiera pasado".

Gutiérrez lamentó los comentarios de Velázquez de León porque considera que un jugador no representa a todo el fútbol de Honduras.

"Mal porque un jugador no es el fútbol hondureño. Lo comenté cuando me preguntaron por Marathón, que el resultado era lamentable, pero ese 5-0 no representaba lo que es el fútbol hondureño. Igual ahora, esa jugada lamentable no representa el fútbol hondureño. A esa persona la tengo bloqueada en Twitter y fue desde antes por algo que comentó de un jugador seleccionado y dije cómo es posible. Son tipos que se les va la lengua muy fácil, hablan sin saber y hacen una generalidad de lo que no conocen. Si bien (Albert )Einstein dice que todos somos ignorantes porque ignoramos diferentes cosas, pero este muchacho está equivocado y se va de la lengua. Yo lo tengo bloqueado y recomendaría lo mismo".

El "Potro" también opinó del encuentro como exjugador del América de México y lamentó la actitud de algunos jugadores.

"Como examericanista estaba muy caliente porque no pueden ir tocarte la pelota, a jugarte. Hoy América tiene un liderazgo ligth y con todo respeto, el único que fue a reclamar como debería en esa jugada de Arboleda fue Ochoa. El único. En otros tiempos nos hubiéramos ido a comer a Arboleda entre seis o siete. Creyeron que podían ganar y cuando vieron que se les vino la noche ya no pudieron ganar, es una lectura que tengo del partido. Lo de Olimpia habla bien del partido por como se presentó y lo que fue a hacer