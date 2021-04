Arboleda se destapa: mensaje para sus críticos y no es la primera opción en Olimpia para lanzar penales

Yustin Arboleda, el futbolista que estuvo en el ojo del huracán por la prensa mexicana debido a una lesión accidental que le provocó a un elemento del Club América la semana anterior, repasó su momento por Olimpia y se refirió a las fuertes críticas que recibe de sus detractores porque no es el mismo delantero que brilló con la camiseta de Marathón.

Troglio explota y pone en su lugar a periodista mexicano

En un diálogo con el programa 'Gol a gol' de HRN, el ariete colombiano confiesa que no es la primera opcion de Pedro Troglio para lanzar los penales en el club, lo que ha afectado su cuota goleadora.

''Llevo casi un año y medio en Olimpia y si sacamos números... no son malos. Cuando el equipo iba perdiendo contra el Seattle Sounders anoté dos goles importantes que al final nos dieron la clasificacion. En la final del torneo anterior también marqué un gol importante, le anoté a Real España para el liderato del grupo'', comienza explicando Arboleda sobre su presencia con los leones.

Y añade: ''Yo soy un jugador que me enfoco más en el trabajo que en lo que pueda pensar la gente. No soy la opcion número uno para patear penales en Olimpia, pero ahí estoy siempre anotando, quizá no la misma cantidad que marcaba en Marathón, pero al marcar penales, estos también suman''.

Arboleda pide a los críticos que deben ser más objetivos al momento de señalarlo. ''Messi y Cristiano cuántos goles anotan de penal, tenemos que ser objetivos a la hora de criticar. Cada quien tiene su punto de vista y, lástimosamente, a los delanteros nos juzgan por no anotar, pero se les olvida el trabajo que hacemos en el campo''.

El atacante prefiere que Olimpia esté bien como grupo y no piensa mucho en lo individual. ''Si nosotros solo estuviéramos para meter gol, solo esperaríamos la pelota para anotar. Siempre lo he dicho, yo prefiero que el equipo ande bien en lo colectivo porque los objetivos se consiguen para el club y no solo para una persona''.

''Uno trata de aportar su granito de arena, lo más importante es que el equipo pueda conseguir la victoria, que se pueda mentener en la parte alta del torneo'', afirma el espigado jugador.

Arboleda venía siendo titular con Marathón, pero en Olimpia ha estado más tiempo en el banquillo. ''Por eso es el equipo más grande de Honduras. El técnico pone un jugador y si no está rindiendo va a poner otro. Jerry anotó 10 goles en el torneo anterior, Eddie anotó 7 goles, yo siete goles, la cuota goleadora del equipo fue buena y al final conseguimos el título''.

Aficionados del América se ensañan con Arboleda en redes

''En Marathón siempre terminaba de goleador, yo estoy en una etapa de mi carrera en la que soy un jugador más maduro, voy a cumplir 30 años y llevo 11 años jugando como profesional. Tengo más de 100 goles en primera división, pero me baso más en el trabajo del equipo y no en lo individual. El cuerpo técnico es quien toma la decisión de poner al jugador que más esté rindiendo y solo nos queda respetarlo'', agrega Yustin.

Las salidas de Cañete y 'Chaco' Maidana

El defensor paraguayo José Cañete y el volante argentino Cristian Maidana fueron dados de baja por Troglio, pero Arboleda no quiso profundizar en el tema.

''No me compete a mí, pero al final la directiva y cuerpo técnico toman las decisiones. Cada quien trata de defender lo suyo. Llevo cuatro años y medio acá en Honduras y por algo he durado y el que no ha durado sabrá el porqué. No sabría decir qué pasa con ellos, pero cada quien toma su decisión de lo que quiere hacer con su vida y al final uno termina respéntadola'', cerró el delantero olimpista.