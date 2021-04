Paliza al del Alajuelense ante Saprissa con golazo incluido de Alex López y provoca la salida del técnico morado

La Liga Deportiva Alajuelense apabulló 5-0 al Deportivo Saprissa, la mayor goleada en clásicos nacionales, y provocó la salida del entrenador derrotado Roy Myers cuyo cargo será ocupado por su asistente técnico, Marco Herrera.

Así marcha la tabla de posiciones en Costa Rica

La estrepitosa caída saca al Saprissa de la zona de clasificación, al ubicarse en el séptimo peldaño, y lo deja con once partidos al hilo sin victorias si se incluyen los dos juegos de la Liga de Campeones de Concacaf.

El hondureño Alex López (26), Johan Venegas (45+1 y 81), Jurgens Montenegro (47) y Aarón Suárez (84) redondearon la histórica tunda del monarca costarricense.

El volante catracho, de 28 años, marcó su segundo tanto del campeonato y lo hizo de gran factura. López recibió un pase del capitán Bryan Ruíz y desde fuera del área se acomodó para soltar un riflazo que se fue ángulo de la portería rival y poner a celebrar a los suyos.

Jugador de Alajuelense señala a Alex López como su padre

Bajo la dirección técnica del argentino Andrés Carevic, es la segunda vez que Alajuelense le marca cinco goles a domicilio al Saprissa. La anterior fue en el Apertura 2019 (2-5).

Salida de Roy Myers

La goleada de este domingo dejó a los morados sin técnico. Roy Myers dejó el banquillo del Saprissa, en medio de una racha de malos resultados en el torneo local y en Concacaf.

El golazo que Alex López le marcó a Bielorrusia en fecha FIFA

La salida fue confirmada por el gerente deportivo, Víctor Cordero, luego de que los tibaseños cayeran ante su archirrival. ''Estoy eternamente agradecido con las personas que nos apoyaron porque creyeron en nosotros'', se despidió el entrenador.

''No puedo ir en contra de los números, estamos lejos del líder. Debemos aceptar esa situación, afrontarla y luchar contra eso. No nos queda de otra. No queda tiempo para lamentar, estamos dolidos, entiendo la frustración de nuestra afición'', dijo, por su parte, el gerente deportivo club morado.

La fecha también dejó el regreso del Club Sport Cartaginés a la zona de clasificación, luego de 14 partidos, al vencer al Herediano por 2-1 ,que salió de los primeros cuatro puestos de la tabla.

Herediano recibirá al Saprissa en la próxima jornada, en un duelo que marcará el destino de ambos en el certamen.