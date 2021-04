'Gullit' Peña habla por primera vez sobre su tema con el alcoholismo y manda un mensaje claro

Carlos “Gullit” Peña ha renacido futbolísticamente en El Salvador, donde ha encontrado una versión parecida a la que mostró cuando fue jugador del León de México y que lo llevó hasta ser parte de la Selección de México.

El FAS, dicho sea de paso el club más grande del balompié salvadoreño, cerró la puerta a las críticas y lo mal que se hablaba del "Gullit" y lo fichó para el presente torneo, donde el jugador azteca no ha decepcionado, de hecho, se convirtió ya en capitán del elencó tigrillo.

El futbolista mexicano contabiliza 12 encuentros y 3 goles con el FAS y por ese buen momento, ha decidio otorgar una entrevista, donde además, rompió el silencio sobre el tan comentado tema suyo con el alcoholismo.

- Lo juzgan y lo señalan, pero no saben la realidad -

Carlos Peña fue muy sincero en su exposición, y dice que mucha gente lo único que sabe hacer es criticarlo, sin embargo, no conocen lo que realmente pasa, aduce que él está acostumbrado a eso y por eso no le incomoda.

Gullit Peña es la gran figura del FAS de la primera división de El Salvador.



“La verdad es que estoy muy bien, he pasado cosas difíciles en lo personal en el sentido de qué hay muchas críticas hacia mi persona y está bien; yo la verdad estoy acostumbrado a eso, no le tengo miedo ni temor a las críticas, si le tuviera miedo o temor a eso estaría encerrado en mi casa y ya me hubiera retirado del fútbol”, dijo en entrevista a ESPN.



Luego, el ex hombre del Rangers de Escocia suelta. “A veces mucha gente critica, juzga y señala sin conocer realmente a la persona o conocer lo que ha pasado, de mí siempre se ha mencionado el alcohol, pero si tú buscas en YouTube o de todas las imágenes que han salido de mí yo creo que nunca han visto una foto mía tomando una bebida alcohólica”.



El exjugador de las Chivas, Cruz Azul, entre otros clubes, aseguró que independientemente de lo que se diga de él no hay una foto suya en los medios de comunicación donde se muestre en estado inconveniente.



“Estoy seguro que esa imagen no la hay y nadie la ha visto, pero aún así juzgan y critican y me señalan con el dedo para esconder a veces sus problemas propios; pero yo estoy acostumbrado a eso, no le tengo miedo a nada y estoy muy bien en lo personal, mi mentalidad siempre ha sido muy fuerte, siempre he estado bien al lado de gente que me ama, la gente que me ama de corazón siempre la he tenido a mi lado y eso es lo más importante”, arguyó.





El mediocampista de 31 años del FAS sí asegura que no es perfecto y que, como cualquier ser humano, ha cometido errores en su vida pero que eso no le roba el sueño, pues sigue yendo para adelante con su carrera.



“Como siempre he dicho no soy un robot, soy un ser humano que he cometido muchos errores como cualquier otra persona, es una realidad que sí he cometido errores, pero siempre doy la cara para reivindicarme de esos errores”, expresó el jugador.

Añade. “Yo siempre sigo para adelante, tengo mucha espalda para aguantar muchas críticas y no pasa nada, es sólo parte de esto, cada persona tiene su personalidad”.



“Gullit” Peña, quien en su carrera logró un bicampeonato con León en la era de Gustavo Matosas cerró diciendo. “Los que critican, apuntan y señalan, a veces están más interesados en mi vida que en la de ellos mismos, pero no tengo problema, vivo mi vida feliz gracias a Dios. Hago lo que me gusta, trabajo en lo que me gusta, tengo a personas que me aman cerca de mí y la verdad es que no puedo pedir más, estoy sano y sigo para adelante siempre”.