Reynaldo Tilguath enciende la polémica: "Si la liga fuera seria, se hubiese investigado los puntos que le asignaron a Real Sociedad"

Reynaldo Tilguath ha encendido la polémica a falta de dos fechas para el final de las vueltas regulares del Clausura-2021 donde su Real de Minas y la Real Sociedad están peleando palmo a palmo por la permanencia en la Liga Nacional de Honduras.

Del estratega nacional se percibe la molestia al momento de hablar de los dos puntos que se le otorgaron en la mesa al Real Sociedad en el juego frente al Platense, esto por haber alineado de forma incorrecta a Héctor Aranda, futbolista que estaba suspendido por acumulación de cartulinas amarillas.

Para el 'Chino' Tilguath, en los pasillos de la Liga Nacional se está cocinando algo "raro" que lo pone en alerta, sin embargo, confía en la capacidad de sus futbolistas para revertir toda anomalía y salvarse del descenso con la parte futbolística.

"Estamos confiando en Dios que vamos a lograr el objetivo de salvar la categoría", comenzó diciendo en una entrevista que le otorgó el domingo por la noche a la radio hondureña HRN.



"La verdad que nosotros sabíamos lo complicado que la tenía el equipo, pero creo que estos partidos que hemos jugado semana a semana nos ha dado mayor seguridad, nos han anotado pero también hemos anotado, aquí hay algo claro que los involucrados dependemos de uno mismo, no dependemos de nadie", comentó.





Luego se enciende y suelta. "Hay cosas que en algún momento ustedes (periodistas) se van a dar cuenta, nosotros estamos haciendo en la parte deportiva, pero hay gente que se quiere salvar de otra manera, pero no es la correcta; en algún momento todo va a salir a la luz lo que quieren hacer otros equipos, nosotros nos vamos a salvar por la parte deportiva, por la otra parte, los otros equipos están haciendo su trabajo, queriéndose salvar de una manera que no es la correcta".

- Pide que se investige el caso del Platense-Real Sociedad -

Reynaldo Tilguath alzó la voz y se quejó que el tema de los dos puntos dados al Real Sociedad en la mesa por la alineación indebida de un jugador del Platense debió investigarse, como en toda liga seria.



"Como le dije ayer (sábado) al comisario Edwin Banegas, -si la liga fuera seria, se hubiese investigado los dos puntos que le asignaron a la Real Sociedad- la liga te hace un comunicado que tal jugador no puede jugar, y de ahí saquen deducciones ustedes, te mandan un comunicado que no puede jugar tal jugador y lo alinean, entonces, nosotros no somos bobos, yo ya día juego fútbol y ya días ando en esto como entrenador", argumentó.



Añade. "Si aquí fuéramos serios, eso se investiga, y no quiero decir otras palabras... hay culpables, pero nuestro Gobierno es malo, entonces al fútbol lo están metiendo a esas mismas instancias".





Consultado de la posibilidad de que la Real Sociedad pedirá recibir por la noche en Olanchito al Honduras Progreso y así jugar con el resultado del Real de Minas ante el Marathón. "Por eso les digo, a nosotros nos prohibieron jugar contra Vida y Real España en Tegucigalpa. La Liga dijo que no se podía y puso un montón de argumentos que nosotros no podíamos jugar si no era Danlí. Ahora, viene un equipo y está diciendo dónde va a jugar, es lo que les digo, hay muchas cosas... al final nosotros dependemos de nosotros, vamos a hacer nuestra parte deportiva, ya si quieren hacer otras cosas que las hagan, pero al final la mentira tiene patas cortas y la verdad siempre la alcanza".



"¿Por qué a un equipo sí lo medís de una manera y a otro no?. Si tuviéramos una liga seria, esto no pasa, no pasa ni las otras cosas que quieren que pase. Hay cosas que las tenemos a mano y que en algún momento van a salir a luz, eso ténganlo claro", seguía diciendo un enfadado Reynaldo Tilguath.



El técnico del Real de Minas, cuyo club tendrá que salvarse del descenso jugando fuera ante el Marathón y Honduras Progreso, dijo. "Vuelvo y repito. Nosotros en la parte futbolística lo vamos a salvar, en la parte administrativa, que puedan pasar otras cosas, ahí ya no me compete a mí. No puedo hacer nada en la administrativa, sí en la futbolística".