El blog de Mauricio Kawas: "La Superliga pone de cabeza al mundo del fútbol y la Champions caería destrozada"

El presidente de la UEFA, Aleksander Seferín, explotó sin reservas al día siguiente de conocerse la noticia. Llamó mentiroso a Andrea Agnelli y lo acusó de ser él, junto a Florentino Pérez.los que más impulsaron la idea de crear la Superliga a partir del mes de agosto de este año 2021.

Dijo que expulsará a los clubes involucrados, que sus jugadores no podrán estar con su selección, entre otras cosas. No me parece que fuera la mejor forma de responder considerando que la Champions sin estos doce clubes ya no será, ni cerca, la Champions. Será un torneo común y corriente. Ni siquiera eso, creo.

Asegura Seferín que no tiene ninguna duda que la máxima competición europea seguirá sin ningún problema, aun con la ausencia de los doce clubes que han firmado su incorporación al nuevo proyecto. Por supuesto que la Champions podrá seguir sin estos equipos. Pero pocos la verán, la mayoría estará más pendiente de la otra liga. También perderán patrocinadores que siempre prefieren poner su dinero en donde están las grandes figuras y los grandes equipos.

Creo que ambas partes tienen posturas válidas. Los problemas no son de hoy, vienen desde hace varios años. Esta idea de una Superliga la vengo escuchando desde la década anterior.

Los equipos millonarios de Europa la han mantenido flotando como medida de presión en contra de la UEFA por la forma en que la institución reparte los beneficios.

A estos clubes no les gusta que todos reciban por igual el dinero que se distribuye. Ellos mantienen su postura que los más grandes son lo que más aportan al espectáculo y por eso deben recibir en proporción más dinero.

La UEFA alega que es importante que la repartición sea equitativa para evitar que las distancias ya existentes se extiendan todavía más. Aseguran también que del 100% de los ingresos que reciben, el 90% regresa al fútbol del viejo continente. Para mí ambas posturas tienen peso y validez. El problema es que con el paso de los años no han logrado encontrar un punto intermedio para llegar a un acuerdo y ayer explotó la bomba.

¿Hay algo de arrogancia en ambas partes? Por supuesto. Un poco más del lado de los equipos que saben muy bien que la principal competición de la UEFA se caería al piso destrozada con la ausencia de los 12 que firmaron el acuerdo inicial. Así que Seferín deberá dejar a un lado las amenazas y mantener abierta la puerta para negociar. Lo pusieron manos arriba y no le quedará otra opción. Es muy atrevido de su parte pensar que la Champions sobrevivirá sin estos clubes.

El otro punto de presión surge de las federaciones europeas de los países participantes notificando que los jugadores que sean parte de la Superliga no podrán ser elegibles para las selecciones nacionales. Una postura absurda y ridícula. Los jugadores no son responsables por las negociaciones y acuerdos que suscriben sus equipos. Al jugador se le paga para jugar. Punto.

Y ningún jugador se pondrá en rebeldía contra la institución que le paga su salario. Podrán tener su opinión al respecto, pero al final jugarán. Cierto, ellos valoran mucho estar con sus respectivas selecciones, pero no van a dudar cuando se trate de elegir entre su club y su escuadra nacional.

No sé si al final la UEFA y las federaciones nacionales cumplirán con sus amenazas. Aunque creo que si realmente fueran en serio, comenzarían desde ahora dejando fuera al City, Chelsea y Real Madrid de la actual Champions y proceder a declarar campeón al PSG que ya dijo que no se suma a la Superliga. Pero todos sabemos que no lo harán porque ellos perderían mucho más que los mismos equipos.