Adán Elvir, campeón de El Rey del Fifón 2021: "El FIFA es una pasión, mi deseo es convertirme en profesional"

El FIFA para muchos solo es un juego, pero tal como sucede con el fútbol, es una pasión que te impulsa a ser mejor día a día con el deseo de ser el mejor y que, como todo en la vida, te trae frutos.



Y es que así lo expresó el campeón del Rey del Fifón 2021, Adán Elvir, quien se consagró como el más rigioso de los rigiosos el domingo en el Mall Multiplaza de San Pedro Sula en el gigante evento que patrocinó Claro Gaming, Banpaís con su Gamecard, D1 Gaming y DIEZ.





“Me siento muy contento y muy agradecido con todos los patrocinadores del evento, sobre todo con Diario Diez. Esta es una revancha para mí, pues en el 2018 participé y quedé eliminado en semifinales (Benny Kawas, saludos), desde entonces había quedado con esa pica, pero ahora he venido a San Pedro a tomar el trono”, dijo el oriundo de Tegucigalpa de 24 años.

Tal como les sucede a muchos jugadores, Adán se frustraba cada vez que no podía ganar cuando era pequeño, hasta que se cansó y optó por empeñarse en ello para poder ser lo que siempre quiso: el mejor.



“Empecé a jugar FIFA desde pequeñito con mi tío Alex y mis primos Carlos, Manuel, Roberto, Víctor y también con mi hermano mayor Cristopher”, inició contando. Adán Elvir ganó 6 mil lempiras y premios de Banpaís, Claro y DIEZ tras conquistar el Rey del Fifón 2021. “Yo me enojaba mucho de pequeño cuando me ganaban, odiaba perder y me molestaban bastante. Un día decidí empezar a practicar bastante y ese deseo constante de querer ser el mejor me ha llevado hasta donde estoy ahora, monarca del Rey del Fifón”, dijo Elvir.



Ser bueno en los videojuegos no es cosa fácil, requiere bastante empeño y muchas horas de dedicación, pero a pesar que el practicar se le ha complicado a Adán en los últimos días, pudo lograr la hazaña de convertirse en el campeón nacional del FIFA. De igual manera, reveló sus virtudes una vez que se sienta frente al tele con el joystick de PS4 en las manos.



“Antes jugaba más, ahora por el estudio lo he dejado un poco, pero siempre trato de jugar mi dos o tres partidos diarios para nunca perder el toque. Puedo asegurar que esto es una pasión” Este fue el segundo torneo del Rey del Fifón donde participó Adan Elvir, pues en 2018 se quedó en el tercer lugar. “Mi mayor virtud es nunca desesperarme, aunque no lo parezca y me enoje a veces, no suelo sucederme, tengo mucha paciencia ya que sé que con mi juego puedo ganar cada partido ante la adversidad”, confesó.



Lo que sigue para el capitalino es claro, y que con este logro le impulsa a convertirse en lo que siempre soñó, meta que estaría pronto a lograrla, al igual que su título universitario.





“El objetivo es siempre convertirme en un jugador profesional, primero concluir con mi carrera en la universidad claro que está pronta a terminar, pero mi sueño siempre ha sido ser un gamer gracias a mi mentalidad ganadora”, reveló.



En la culminación de sus palabras a DIEZ, Adán agradeció y dedicó este triunfo a todos sus seres queridos y a los involucrados que le apoyaron a meterse dentro del mundo del FIFA.



“Este triunfo se lo dedico a mi primo (Q.E.P.D.) a quien ya mencioné, Bley que fue quien me metió a este mundo de los torneos, a mi familia y a mi mejor amigo quien me trajo y que gracias a él estoy aquí. Aún no sé qué haré con el premio, pero de que se celebra este triunfo, se celebra”, concluyó.

El camino del campeón