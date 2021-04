Rumbo al Ascenso a Liga Nacional: Los 9 clubes que lucharán por ascender a la primera

Follow @GustavoRocaGOL

El Torneo Clausura 2021 de la Liga Nacional de Ascenso de Honduras está llegando a su epílogo, por lo que la lista de clubes aspirantes a subir a primera división cada vez se acorta más.

Esta vez nada más se pueden contar nueve nombres de clubes que buscan dar el campanazo y ascender a la Liga Nacional del fútbol hondureño que dejará una plaza vacante al final de las vueltas del campeonato.

Los cuartos de final están servidos y cuatro de los equipos ya han probado las mieles del máximo circuito de nuestro fútbol como lo son Victoria, Real Juventud, Social Sol y Deportes Savio.

Los otros cuatro, que curiosamente se enfrentarán entre ellos, Olancho FC vs Independiente y Génesis vs Lone FC, son los equipos que buscarán por primera vez un ascenso. Sin dejar de mencionar que al Génesis lo dirige el rey de los ascensos, Carlón Martínez.

Sin embargo, estos son los ocho clubes que buscarán el cetro del Clausura-2021 mismo que les permita pujar por un puesto en la finalísima, donde ya está ubicado y esperando rival el Atlético Pinares de Ocotepeque. Los verdes fueron campeones del Apertura 2021 y por eso son los primeros finalistas.

Quien gane el torneo en juego, será el rival del Atlético Pinares en la finalísima.

Cuartos de final del Ascenso 2021:

Victoria vs Real Juventud



Social Sol vs Deportes Savio



Olancho FC vs Independiente



Génesis vs Lone FC