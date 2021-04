Estados Unidos le congela la visa a Rambo de León y lo regresa de Houston a Honduras

El exvolante hondureño Julio "Rambo" de León vivió un momento amargo cuando intentaba ingresar a Estados Unidos para participar como invitado en la Copa Austin TX Champions League; Estados Unidos le congeló la visa y lo regresó al país.

Rambo viajó ilusionado para participar con otras exleyendas de Honduras como Amado Guevara, José Luis Pineda, Samuel Caballero y hasta el panameño Blas Pérez. Pero al momento de hacer el chequeo migratorio en Houston detectaron que en su viaje anterior se había quedado más tiempo del establecido.

Al jugador le pidieron que explicara los motivos y al no poder argumentar su larga estadía, tuvo que regresar al Honduras.

"Como estuve mucho tiempo querían saber los motivos y le expliqué que fue por los huracanes", dijo el exfutbolista a DIEZ.

El futbolista ahora deberá esperar varios meses para comenzar a realizar las gestiones para viajar nuevamente a la unión americana.

"Mi visa esta por expirar y la tengo que renovar, aparte estoy metiendo un permiso de trabajo y no me quería complicar. Me dijeron que mejor regresara para no afectarla. Espero viajar dentro de siete u ocho meses cuando me toque la renovación", agregó.

Su nueva vida lejos del fútbol profesional

El ex de la Reggina, Genoa y Parma de Italia es ahora entrenador, asesor y visor de talento para la academia "Fútbol Más".

Su tarea ahora es pulir los nuevos talentos y orientarlos para que sean buenos jugadores, pero sobre todo personas de bien para la sociedad.

Rambo de León contó a DIEZ que su objetivo es convertirse en entrenador y "seguir mejorando, visitando clubes de la MLS y por qué no México, quiero seguir enriqueciendo mi bagaje".

Ya cursó la Licencia D y ahora va por la C. Sus sueños son grandes. "El día de mañana sería importante poder agarrar una selección menor,pero en este momento mi mentalidad no está acá", sentenció.