Pedro Toglio: "Estuve en un Mundial como jugador y algún día me gustaría estar como técnico"

El técnico del Olimpia, Pedro Troglio, habló sobre la posibilidad de dirigir a la Selección de Honduras, eso sí, en un futuro cuando Fabián Coito ya no esté al frente.

El argentino ha conquistado dos títulos con los albos y realizado grandes participaciones en Liga de Campeones Concacaf. Esto lo ha puesto como candidato natural. ¿Le interesaría post Coito tomar la H?.

"Yo tengo una excelente relación con Fabián y es medio complicado decirlo, pero el día de mañana cuando ya no esté uno sabe que hay dos o tres técnicos que podrían dirigir porque yo no me olvido ni de (Héctor) Vargas ni de (Diego) Vázquez, que son técnicos que vienen haciendo grandes cosas a nivel nacional. Y más allá de que a veces no se les tenga en cuenta por su forma de ser, a nivel deportivo que es lo que cuenta han hecho grandes cosas", dijo en entrevista al programa Deporte al Instante de Radio América.

Y agregó: "Vos podés decir que no te gustan como son porque se viven peleando, pero ¿cómo andan los equipos? Siempre han hecho buenas cosas y lo que importa es lo deportivo".

Troglio sabe que la dinámica al frente de una selección es diferente a la de un equipo.

"A mí me gusta el día a día, levantarme e ir al entrenamiento, seguramente tendría que armar algo que me tenga ocupado, quizá selecciones paralelas nacionales para no estar mucho tiempo en mi casa porque si no me vuelvo loco a esta edad".

El gaucho no esconde que le gustaría un día dirigir en una Copa del Mundo.

"Si me gustaría. Como jugué un Mundial como jugador, algún día me gustaría jugarlo como técnico. Es una idea que a futuro podría darse sobre todo para cerrar una carrera", concluyó.