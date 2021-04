¿Dónde ver los juegos de la penúltima fecha del Clausura? Así serán los choques donde el descenso está ardiendo

El cierre de las vueltas regulares del campeonato Clausura llegó a su última semana. Este miércoles se juega la penúltima jornada con partidos emocionantes tanto por la lucha arriba como por la zona de no descenso. ¿Quién transmitirá los juegos?

Sin duda alguna es para no levantarse y estar pegada a la TV. Temprano en la jornada, desde las 3.06 de la tarde, se juegan los dos encuentros donde los clubes involucrados por el no descenso entran en escena: Marathón recibe a Real de Minas y Real Sociedad al Honduras Progreso. Ambos juegos van por Todo Deportes Televisión.

Más tarde, a las 5.15 pm, el Vida que con nuevo entrenador sacó un punto en Danlí y está luchando por entrar a los repechajes, se enfrenta al Motagua, el ciclón que luchará hasta el final por la clasificación como primero del centro con Olimpia. Hay que recordar que ambos tienen pendiente el clásico. El juego va por Todo Deportes TV+.

El cierre de la jornada se juega con los duelos importantes por la zona alta y de clasificación: el Real España necesita un punto para asegurar el primer lugar del grupo y va contra su hueso duro, los Lobos UPN que están buscando clasificar al repechaje.

A esa misma hora, el Olimpia tendrá en Tegucigalpa un choque contra Platense, rival que ha venido a la baja. Los Merengues vienen de darle una paliza al Honduras Progreso y pisando firme por tricampeonato, pues el nivel mostrado frente a los demás rivales es superior a todos.

JORNADA 13

3.06 pm Marathón vs Real de Minas (TDTV+)

3.36 pm Real Sociedad vs Honduras P. (TDTV)

5.15 pm Vida vs Motagua (TDTV+)

7.00 pm Real España vs Lobos UPN (Tigo Sports)

7.00 pm Olimpia vs Platense (Tigo Sports+)