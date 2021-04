Gran confusión: Saprissa presenta nuevo técnico pero después dicen que "él será el asistente"

Mauricio Wright, extécnico del Herediano y durante su época como futbolista, seleccionado mundialista por Costa Rica, había sido anunciado como nuevo entrenador del Deportivo Saprissa, esto en sustitución de Roy Myers.

Después que le dieran la bienvenida como técnico al primer equipo, la institución costarricense se contradijo y dicen que no, que Wright nada más será asistente técnico de lo que resta del campeonato.



Primeramente, en conferencia de prensa el presidente Juan Carlos Rojas anunció la llegada de Mauricio Wright, luego, para sorpresa de toda la prensa y la propia afición, tanto el club como el jerarca salieron a corregir y anunciaron media hora después que será el asistente de Marco Herrera, quien el domingo anterior había sido anunciado como técnico interino.

- Confusión y aceptar lo mal que andan -



El presidente Juan Carlos Rojas respondió preguntas a la prensa tica sobre la contradicción del club de presentar el domingo a un técnico interino y hoy presentar otro, asegurando que las decisiones se van tomando poco a poco y que es parte de una serie de "diferentes escenarios" que se discuten entre directiva y parte deportiva.

Pero para sorpresa de todos en Costa Rica, minutos después de aquella respuesta el cargo de Mauricio Wright cambió y se aclaró que más bien sería asistente técnico y no primer entrenador.



"Él viene a unirse al cuerpo técnico, pero para efectos formales Marco será el técnico y Mauricio el asistente, pero en la práctica serán ambos los que formen parte del cuerpo técnico", mencionó Rojas, aduciendo confusión de su parte.



Saprissa tiene claro que para el siguiente torneo ninguno de los dos se quedará en el cargo de entrenador, pues están buscando un perfil más idóneo para el club, donde se mencionan técnico que dirigen en otras ligas centroamericanas.



"Desde que se tomó la decisión de cambiar al primer entrenador nos pusimos a negociar y ya tenemos una terna final y de esos hay uno en particular que nos gusta muchísimo, pero aunque no me gusta poner fechas, es cuestión de pocas semanas para llegar a un acuerdo y anunciar al nuevo entrenador para el torneo que viene", explicó Rojas.



Aceptó el mal andar del club en el torneo. "Con humildad aceptamos el pésimo desempeño que atraviesa el equipo masculino de Primera División, este es el peor momento que hemos vivido en Horizonte Morado a nivel masculino, esto es inaceptable y es una realidad que no se puede esconder, es una realidad que no refleja la historia del club.