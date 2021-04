Luis Palma sobre visores europeos: "Me motiva que me estén viendo, no me desconcentra"

Luis Palma se ha convertido en una sensación sucedido de una de las jóvenes promesas del Vida que se ha reinventado futbolísticamente para ser protagonista en el equipo y selección Su-23 de Honduras.

Ahora con la clasificación a los Juegos Olímpicos 2020 y actuaciones en el ámbito nacional, visores europeos del Sporting Lisboa y Sporting Clube de Braga (Portugal) ha llegado al país para observarlo de cerca y negociar su traspaso.

Sobre esta situación dejó en claro que "lo tomo normal, trato de trabajar y hacer las cosas bien con el equipo. Lo tomo como una motivación, pero hasta que no haya algo concreto no puedo decir algo, yo seguiré trabajando para poder llegar a una etapa larga en este torneo, si se da la oportunidad de salir en un futuro, bienvenido sea".

"Trato de estar tranquilo dentro y fuera de la cancha. Eso no me quita concentración, pero me motiva que me estén viendo, no me desconcentra; clubes de Honduras también. Tomo las cosas con alegría", agregó.

¿Alguno de preferencia? "Los dos son buenos equipos, son los que pelean campeonatos. A mí no me gustaría dar un nombre, pero al equipo donde pueda ir toca a trabajar con la humildad de siempre".

SU MOMENTO TRAS CLASIFICAR A TOKIO

La felicidad para el delantero de 21 años es que "estoy pasando una de las mejores etapas de mi carrera tratando de trabajar día a día con humildad y disciplina" y añadió que "el Vida ya no está para pelear descenso, sino por una final o finalísima".

También se refirió a las ofertas de clubes como Motagua, Real España y Olimpia en la Liga Nacional:

"Cualquiera de las tres me gustaría, sería un privilegio vestir una de las tres o cuatro; es un trabajo, hay que ir con las mismas ansias de trabajar. Si no se da algo fuera del país, habrá que tomar una decisión. He recibido ofertas -más que todo con mi agente- el futuro (después de junio) se va a decidir cualquier opción para tomarla".

Vida vs Motagua: Sabemos que será un partido difícil, pero no imposible de sacar los tres puntos. Será un juego disputado tanto para ellos como para nosotros, no podemos regalar puntos, tenemos que estar peleando porque los equipos que vienen abajo tienen casi lo mismo. Es difícil no sacar los resultados que esperábamos como locales, pero ojalá mañana podamos sacar ese triunfo que nos oriente a la clasificación.

Deseo de quedar campeón: "Siempre me gustaría quedar campeón con el Vida en algún momento, porque para mí, equipo y afición de La Ceiba sería algo grande, pero tenemos que trabajar día a día, para eso se trabaja".